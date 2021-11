Tandenpoetspakketten voor de voedselbank: 'Veel ouders weten niet dat hun kind gratis naar de tandarts kan'

Mondhygiëniste Rianne Verhoeven is de initiatiefnemer van de tandenpoetspakketten. Volgens haar hebben die pakketten meer doelen dan alleen goed poetsmateriaal leveren aan kinderen. "We willen ouders ook op de hoogte brengen van het feit dat hun kind tot 18 jaar gratis naar de tandarts en mondhygiënist kan. Ik ben nog steeds verbaasd als ik merk dat veel ouders dat niet weten", zegt Verhoeven.

Angst voor een hoge tandartsrekening

Ze ziet dan ook dat niet alle kinderen in haar praktijk komen, vaak omdat de ouders angst hebben voor een hoge rekening: "Maar dat is niet nodig want het bezoek aan de tandarts of mondhygiënist zit voor kinderen tot 18 jaar gewoon in de basisverzekering."

Rianne Verhoeven met een tandenpoetspakket (foto: Omroep Zeeland)

Verhoeven is samen met een aantal Zeeuwse collega's een paar maanden geleden gestart met het maken van de poetspakketten. In totaal krijgen alle 1.000 Zeeuwse kinderen die gebruikmaken van de voedselbank een pakketje: "Preventie is in feite waar het om gaat. Zodat kinderen niet pas bij een tandarts komen als er problemen zijn."

De tandenpoetspakketjes die worden uitgedeeld (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Verhoeven is het belangrijk dat kinderen vanaf jonge leeftijd de tandarts bezoeken: "Zodat kinderen kunnen wennen aan de tandarts. Stel dat er een keer een gaatje geboord moet worden, dan is het kind al gewend aan de praktijk. Dat is veel minder stressvol voor het kind."

Het poetspakketproject duurt een jaar, maar als het nodig is, kan het verlengd worden.