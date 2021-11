Hoogtepunt voor Nieuwe Sluis: hoogste punt is bereikt

Tegen de deursponning van het buitenhoofd komt straks de sluisdeur in gesloten stand aan waardoor de kolk kan worden afgesloten. De betonnen wand is in totaal 24,5 meter hoog (een groot gedeelte zit dus onder de grond) en meer dan 53 meter breed en 4 meter dik. Omgevingsmanager Harm Verbeek is blij met dit nieuwe hoogtepunt, al is het er één van velen in het bouwproces. "Het is zeker een mijlpaal, maar die hebben we meer in de bouw van de Nieuwe Sluis. Maar het is zeker iets moois om bij stil te staan."

En door...

Lang tijd om stil te staan bij het hoogste punt is er niet. In de bouwkuip wordt nog druk gebouwd, maar over een jaar staat hij vol water. De komende tijd wordt nog volop verder gewerkt aan alle wanden in het buitenhoofd. Eerder deze week werd er nog een bijzonder transport naar de Nieuwe Sluis gebracht. Een steiger die bedoeld is voor nautische dienstverleners kwam via het water naar het sluizencomplex. De steiger is 101,5 meter lang en 12 meter breed.

