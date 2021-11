DZK verliest laatste poulewedstrijd, maar bekert toch door

Robin Breel in actie namens De Zeeuwse Kust (foto: Yvonne Stap)

Het missen van kansen was hetgeen dat DZK opbrak in deze wedstrijd. Van de elf overtalsituaties gedurende de wedstrijd, vond de ploeg van trainer Cees van Houwelingen maar één keer het net. Na twee periodes was de stand 3-3, maar had DZK eigenlijk al op voorsprong moeten staan. In de derde periode ging het mis. ZVVS kwam eerst op een 5-3 voorsprong en liep later uit naar 7-5.

Dankzij de broers Alex en Lennard Breel werd in laatste periode van de wedstrijd die achterstand eerst nog rechtgetrokken, maar de thuisploeg sloeg daarna toe en scoorde drie keer achter elkaar. De eindstand werd daardoor 11-8.

Tweede in de poule

In de poule eindigt DZK als tweede, de stand werd door de bond overigens al opgemaakt na vier wedstrijden, en is daarom door naar de knock-outfase van het bekertoernooi. DZK versloeg Z&PC, Wiekslag en MNC. De gewonnen wedstrijd tegen MNC was verrassend te noemen want die ploeg is koploper in de 1e klasse, een niveau hoger dan waar DZK speelt. De wedstrijd tegen poulewinnaar De Linge/PCG ging verloren.