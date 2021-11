Groningse kater vaart naar Hansweert

Kater Jimmie wordt van boord gehaald (foto: Dierenambulance Zeeland)

Jimmie klom vorige week aan boord van een schip dat lag aangemeerd in het Van Starkenborghkanaal in Groningen, zo laat de Dierenambulance Zeeland op Facebook weten. De schipper zag hem wel, maar dacht dat Jimmie het snel voor bekeken zou houden. Tot er drie dagen en vele mijlen later ineens een verzopen kat op het dek stond. Jimmie werd afgedroogd en op de kachel gelegd. Toen het schip daarna aanmeerde in Hansweert, heeft de schipper de dierenambulance gebeld.

Jimmie mankeert vrijwel niks

Vermoedelijk had Jimmie het wel gezien aan boord, hij liet zich namelijk zonder problemen in een mand stoppen en naar de dierenarts vervoeren. Daar bleek dat de kater een klein wondje op zijn poot had en doorweekt was. Jimmie bleek gechipt te zijn, waardoor er contact kon worden gezocht met de Groningse eigenaar, die al dagen naar zijn huisdier op zoek was. De volgende dag is hij Jimmie in Dierenasiel De Bevelanden komen ophalen, en zijn ze terug naar huis gegaan. Vermoedelijk met de auto.