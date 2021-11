Korfbalthriller en falend Hoek in nieuwe Omroep Zeeland Sport

Terwijl de amateursportwereld de wonden likt van de laatste maatregelen in de strijd tegen corona werd er dit weekend nog volop gesport. Of dat volgende week nog altijd zo is, is nog afwachten. Vanaf vandaag moeten sportcomplexen om 17:00 uur dicht en daardoor kan er niet getraind worden de komende drie weken.

Of er volgende week een nieuwe Omroep Zeeland Sport is, is nog afwachten. Want dat valt samen met of er wedstrijden worden gespeeld.