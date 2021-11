Het is hondenweer, maar zelfs dan staan Zeeuwen in de rij voor een kerstboom

Ze merkt dat elk jaar mensen steeds eerder behoefte hebben aan een kerstboom. Zeker in deze coronatijden. "Sommigen zijn het harstikke beu. Die willen iets leuks, dus die komen al kijken voor een boom."

Ieder jaar eerder

Zo ook Steven van Aa. "Ik kom uit België en wil de gezelligheid in huis halen", vertelt hij. Wel betrapt hij zichzelf erop dat hij ieder jaar eerder de groene boom in huis wil halen. "Met die donkere dagen en al die onzekerheid van de afgelopen jaren in verband met corona, hebben we gewoon behoefte aan een beetje extra gezelligheid. Zo'n boom brengt die gezelligheid in huis."

Steven zoekt de mooiste boom ertussenuit (foto: Omroep Zeeland)

Steven laat zijn boom door Suzan inpakken, neemt een standaard mee en Suzan zet de boom klaar voor bezorging. "Ik ben het hele jaar druk in de weer met mijn kerstbomen", vertelt ze. Suzan kweekt de bomen namelijk ook nog eens zelf in Heikant. "Ik ben het hele jaar bezig om ze mooi in vorm te krijgen. Het geeft enorm veel voldoening want je geeft iets van jezelf mee waar mensen blij van worden."