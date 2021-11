Horecapersoneel vroeg uit de veren voor coronaverbouwing: 'We gaan niet bij de pakken neerzitten'

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet moet haar restaurant niet alleen opnieuw coronaproof worden ingericht, ook moeten de deuren na 17.00 uur gesloten blijven. Dus hoopt Van Damme op drukte overdag. "We zetten nu in op de lunch en maken het zo gezellig mogelijk."

Laatste avondmaal

Ze teert nog op de gezelligheid van zaterdagavond. Voorlopig de laatste avond dat er tot 20.00 uur kon worden getafeld. "Het was heel gezellig. Het gaf echt een speciaal gevoel en het geeft ook veel moed dat gasten je succes wensen en dat ze de komende weken aan je denken," zegt ze met een twinkeling in haar ogen. "Sowieso hebben we heel de coronatijd veel steun gehad van onze gasten."

Door kisten te plaatsen op de tafels, kunnen gasten anderhalve meter afstand houden (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Van Damme de moed erin houdt, vreest ze dat de maatregelen langer zullen duren dan de nu aangekondigde drie weken. "Ik denk dat het langer wordt en dan moeten we weer schakelen. Kerst komt er aan. De vraag is dus of we dat in het restaurant kunnen vieren of dat we pakketten moeten maken voor take-away. Dat is dus nog even afwachten."

