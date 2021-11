Goedemorgen. Gladde wegen, vroege kerstbomen en kater Jimmie

Kijk trouwens maar een beetje uit als je de weg op gaat. Het is plaatselijk glad door winterse neerslag en bevriezing. Op de A58 ter hoogte van Middelburg was het rond 06.00 uur zelfs volledig wit. Gisteravond en afgelopen nacht zijn er meerdere ongelukken gebeurd door gladheid. Het KNMI heeft tot 08.00 uur vanochtend code geel afgekondigd.

(foto: Omroep Zeeland)

Is het te vroeg of niet? Suzan van Acker is in ieder geval al weer druk met het verkopen van kerstbomen. In Hulst heeft ze daarom haar eigen kerstboomkraam opgesteld. Volgens haar zijn mensen in deze onzekere dagen op zoek naar een stukje gezelligheid in huis. Dus is het druk aan haar kraam naast de supermarkt. "Zelfs als het met bakken uit de hemel komt, heb ik nog klanten."

Kater Jimmie wordt van boord gehaald (foto: Dierenambulance Zeeland)

Dat de meeste katten niet van water houden, is algemeen bekend. Jimmie, een 15-jarige kater, is wellicht ook geen liefhebber van zwemmen of badderen, maar kennelijk wel van varen. Het diertje was een onverwachte passagier op een binnenvaartschip dat vanuit Groningen naar Hansweert is gevaren.

Het was geen prettige reis voor Jimmie, maar hier lees je dat het gelukkig goed is afgelopen.

Veere in de herfst (foto: Adrie Gideonse)

Het weer.

Er zijn vandaag meer opklaringen dan gisteren. Maar er is ook nog een matige wind uit het noordwesten en daarmee komt er soms nog een bui van zee. Daarbij is kans op hagel en vanochtend ook op natte sneeuw. Toch wordt het wat zachter met maximumtemperaturen van 6 tot 8 graden.