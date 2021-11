Zestigplus-model met sexy grijze haren rekent af met oma-imago

Petra van Bremen met haar boek (foto: Michaël Kubenz)

Het verbaasde Petra dat over ouderen zo zielig wordt gedaan. Alsof je als senior geen leven meer voor je hebt. Daar rekent ze mee af in De tijd van je leven. "Het zijn mijn ervaringen en die van andere vrouwen die me ertoe aanzette om het op papier te zetten. Vroeger was zestig oud. Nu niet meer. Van dertig naar zestig, dan heb je dertig jaar geleefd. En nu kijken we al van zestig naar negentig."

En zelf? "Ik heb de trotse leeftijd van 63 jaar, heb grijs haar, en dat mag iedereen weten", zegt ze in Zeeland Wordt Wakker.

Niet alleen zonneschijn

Petra groeit op in Zeeland, in de dorpen 's-Heerenhoek en 's-Heer Arendskerke. Haar ouders hebben niets met mode, maar stimuleren Petra wel om haar eigen weg te zoeken. Met een bijbaantje in een boetiek in Goes, door het modeblad Avant Garde te lezen ('Dat was hét magazine voor mij', staat in het boek) en door naar de opleiding tot mannequin te gaan.

Ik heb gewoon een goed lijf." Petra van Bremen

Vanaf dat moment is Petra opgenomen in de wereld van modeshows en fotoshoots. Het is hard werken en geeft veel voldoening. Maar het is niet allemaal zonneschijn. Om bij haar geliefde Jan te blijven slaat ze een carrière in Parijs af. ('Ik voelde me niet gesteund en was erg onzeker', schrijft Petra in het boek.) De relatie met Jan strandt; de mode raakt op de achtergrond.

Niet het lichaam van een twintigjarige

Met tweede man Michael gaat het wel goed. Ze inspireren elkaar. Petra verhuist naar Hamburg, waar Michael woont. Op haar 51e krijgt haar modellencarrière een tweede impuls, met fotoshoots voor modemerken en lingeriemerken.

Ze poseert met grijze haren en soms in alleen lingerie. "Ik heb gewoon een goed lijf. Als ik een fotoshoot doe voor lingerie, dan verwachten ze niet iemand met een lichaam van een twintigjarige. En dat is waar het hier om gaat. Je weet dat je lichaam verandert, en als je dat accepteert, dan kun je er ook beter mee omgaan. Een fotoshoot in lingerie is voor mij dan ook heel normaal."

Vrouwen inspireren

"Ik heb een zo eerlijk mogelijk verhaal willen neerzetten", zegt Petra.. "Als ik alleen de mooie dingen uit mijn leven zou vertellen, dan is het niet echt. Ik wil de mensen meenemen op een reis door mijn leven, en zeggen: kijk, ik heb ook dieptepunten gehad. Ik heb geprobeerd om er een oplossing voor te vinden, en ben er weer uit gekomen. Dus het is echt om vrouwen te inspireren en te zeggen dat als het mij gelukt is, het hen ook lukt."

Het is best intiem om je levensverhaal in een boek te zetten, want dan gaan mensen er ook over oordelen. "Daar sta ik boven. Dat is het mooie als je boven de zestig bent, dan maakt het niet meer uit wat anderen ervan denken. Dat vind ik een heel bevrijdende instelling. Als jong meisje ontbrak het nog aan levenservaring. Die ervaring heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Het is heerlijk om zo te kunnen denken."

De levenswijsheid die Petra graag uitdraagt vat ze samen: "Als je je leeftijd accepteert, dan straal je dat ook uit. Het is belangrijk dat je je omringt met mensen bij wie je je veilig voelt. Doe waar jij je fijn bij voelt. Laat je niet vertellen door andere vrouwen wat wel of niet mooi is of wat je wel of niet goed staat. Nee, jij moet je er gelukkig bij voelen."

Petra van Bremen over haar boek