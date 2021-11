Dit jaar al bijna twee miljoen euro afgetroggeld van ouderen door nepbankmedewerkers

Oplichters halen de pinpas op en gaan zo snel mogelijk pinnen (foto: Omroep Zeeland)

Het cyberteam van de politie Zeeland begon in mei van dit jaar met een groot onderzoek. Op dat moment kwamen steeds meer meldingen en aangiftes bij de politie binnen van cyberoplichting. Al snel ontdekte het team dat ze vaak te maken hadden met dezelfde werkwijze en dezelfde daders.

Tientallen verdachten

Dit jaar hebben al ruim 250 Zeeuwen aangifte gedaan. Gemiddeld zijn ze voor bijna 7.000 euro opgelicht. De politie heeft sinds het begin van het onderzoek drie cybercriminelen aangehouden en heeft zicht op tientallen onbekende verdachten.

Aantal aangiftes en schadebedragen in 2020 en 2021 (Cijfers politie Zeeland)

jaartal aangiftes schadebedrag 2020 52 571.075 2021 (tot 1 november) 251 1.791.140

"We willen verschillende signalen afgeven", zegt Wilma Klaasse van Cyberteam Politie Zeeland. "Allereerst willen we de mensen waarschuwen. Een medewerker van de bank belt niet om te vragen om de pincode of de pinpas op te laten halen."

Let op je buren

"We pleiten er ook voor dat de omgeving alert is als er iets niet klopt bij je buurman of buurvrouw die op leeftijd is. Want dat zijn wel vaak de mensen die slachtoffer hiervan worden. Als ze urenlang in gesprek zijn of ineens pakjes bezorgd krijgen wat anders nooit gebeurt; trek aan de bel", aldus Klaasse.

Doe aangifte

De politie merkt dat de bereidheid om aangifte te doen, nog niet groot is. "Mensen schamen zich", zegt Klaasse. "Maar dat hoeft helemaal niet, ze zijn gewoon misleid. De bank vraagt ook vaak om aangifte te doen. En wij van de politie doen er echt wat mee, dat wil ik nog even benadrukken."

Hoe gaan de oplichters te werk Een slachtoffer wordt door een nepbankmedewerker gebeld. Daarbij ziet het slachtoffer een nummer dat van de bank lijkt te zijn. De persoon aan de telefoon vertelt dat er een groot bedrag klaarstaat om van de rekening overgeboekt te worden naar het buitenland. Niet waar natuurlijk, maar het slachtoffer schrikt en wordt onder druk gezet om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Er ontstaat dan vaak een urenlang gesprek, waarbij op slinkse wijze om de code van de pinpas wordt gevraagd. In de tussentijd kan het slachtoffer geen contact hebben met de echte fraudeafdeling van de bank, maar ook niet met familieleden of de politie. Dan komt iemand aan de deur die de pinpas van het slachtoffer ophaalt. Deze persoon gaat direct naar een pinautomaat om contant geld op te nemen, maar er worden ook voor grote bedragen cadeaubonnen gekocht of andere spullen.

Op een enkele uitzondering na zijn de slachtoffers zeventigplussers. Uit verschillende politieonderzoeken blijkt dat er lijsten bestaan met persoons- en bankgegevens die via social media of internet te koop zijn. Deze lijsten worden gebruikt om slachtoffers te kiezen.

Vertrouwen in bank

Volgens de politie zijn vooral deze ouderen het doelwit omdat ze vertrouwen hebben in een instituut als de bank. Daarnaast zijn ze digitaal niet heel vaardig en dus kwetsbaar. Tenslotte bezitten zij, over het algemeen, meer geld dan jongeren.

Nepbankmedewerkers bellen vooral ouderen (foto: Omroep Zeeland)

De politie ziet ook dat de cybercriminelen hun methodes aan het aanpassen zijn. Sommige slachtoffers kregen eerst een e-mail van een postbedrijf met het verzoek op een link te klikken, vanwege bijvoorbeeld verzendkosten die nog betaald moeten worden. Een slachtoffer moet persoonlijke gegevens en het bankrekeningnummer invullen.

Oplichting nog groter

Vervolgens belt een nepbankmedewerker met het verzoek een programma te installeren, zodat ze op afstand het beheer van de computer kunnen overnemen. Op die manier wordt ook het internetbankieren overgenomen. De fraude kan dan erg hoog oplopen. Loopt bij pinpasfraude de schade op tot enkele duizenden euro's, bij deze vorm van fraude kan dat tot in de tienduizenden euro's schade oplopen.

Opsporing Verzocht

Morgen vraagt de politie de hulp van het publiek in het programma Opsporing Verzocht. Daarin zullen beelden worden getoond van een aantal onbekende daders die betrokken zijn bij tien Zeeuwse oplichtingszaken.