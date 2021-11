Nick's oma werd voor 30.000 euro opgelicht

(foto: oz)

We hebben met kleinzoon Nick afgesproken. Hij komt naar de studio in Oost-Souburg om het verhaal van zijn grootmoeder uit Zeeuws-Vlaanderen te vertellen. "Ze schaamt zich enorm over wat haar is overkomen", zegt Nick. "Maar ik heb ook tegen haar gezegd; het is wel goed om het verhaal te delen. Andere mensen kunnen dan gewaarschuwd worden. Want dit gun je echt niemand."

Emotioneel

Nick is nog steeds emotioneel als hij terugdenkt aan die vrijdag begin november. "We probeerden al uren om in contact te komen met mijn oma. We bellen namelijk elke dag wel met elkaar", vertelt Nick. "Maar deze dag was oma van 12.00 tot 17.00 uur continue in gesprek en dat vertrouwden we niet."

Kleinzoon Nick vertelt het verhaal van zijn opgelichte 76-jarige oma (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb via een ander nummer uiteindelijk contact gekregen met mijn grootmoeder en toen vertelde ze dat ze al die tijd met een bankmedewerker aan de lijn zat. Mijn moeder was inmiddels in de auto gestapt om ter plekke te kijken wat er aan de hand was", vervolgt de kleinzoon.

Oma overstuur

"Ik heb meteen ook de politie gebeld en die zijn naar oma toegegaan. Zelfs toen de agent binnenkwam, zat ze nog aan de telefoon met een vrouw die zich uitgaf voor bankmedewerker", aldus Nick. "De agent nam de hoorn over en binnen een halve minuut werd opgehangen door die vrouw. Mijn oma was helemaal overstuur. Ze had nog steeds niet in de gaten dat er iets niet klopte."

30.000 euro foetsie

Tot op heden vertrouwt zijn oma niemand meer, waarvan ze het telefoonnummer niet herkent. "Ze heeft er echt een knauw van gekregen. En er is bijna 30.000 euro gewoon weg, foetsie", zegt Nick. "Oma is gemanipuleerd en opgelicht en dat doet ook mij veel pijn."