Zeeuwse sportclubs zoeken én vinden alternatieven om toch te blijven trainen

Bij Luctor/Heinkenszand werd er in de coronatijd al eerder in groepjes van vier getraind - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Zo gaat derdeklasser HVV'24 uit Hulst komende vrijdag trainen op de velden van het Belgische KSK Kieldrecht, dat sportcomplex ligt net over de grens bij Nieuw-Namen. De voetbalsters van HKW'21 trekken de voetbalschoenen komende woensdagochtend aan en beginnen om 10:30 uur al. Ook De Meeuwen vervroegt de training en wil woensdagmiddag om 15:00 uur gaan trainen. Bij Hoek proberen ze ook nog een alternatief over de grens te regelen en daarnaast krijgen de spelers een individueel programma opgestuurd.

Jeugdteams van verschillende sportclubs door heel de provincie proberen de trainingen te verzetten naar het einde van de middag.

Oemoemenoe blijft met lege handen achter na sterke start (foto: Miriam Wasterval)

Of de amateurcompetities dit weekend doorgaan hangt af van de beslissingen van de verschillende sportbonden. Zij lijken de vergadering in de Tweede Kamer over de nieuwste coronamaatregelen van dinsdag af te wachten om een beslissing te maken.

Laatste keer genieten

Mochten de competities voorlopig worden stilgelegd, wat wel de verwachting is, dan was afgelopen weekend de laatste keer dat er de komende drie weken gesport werd. Zondag speelde voetbalclub Terneuzen een thuiswedstrijd tegen Hoeven en daar werd tijdens en na de wedstrijd nog even flink van genoten.

Daarnaast is er door het kabinet een uitzondering gemaakt voor topsport. Zij mogen wel blijven trainen en van hen wordt ook verwacht dat ze dit weekend competitie spelen. Zo staat voor de zaalvoetballers van Groene Ster in de eredivisie de uitwedstrijd tegen Volendam op het programma.

'Kleine slag om de arm'

Ook de rugbyers van Oemoemenoe komen dit weekend in actie. De ereklasse gaat door en dus speelt de Middelburgse ploeg tegen Hilversum. Bestuurslid Herbert van der Waal laat weten dat Oemoemenoe gewoon traint deze week. "Misschien moeten we nog een kleine slag om de arm houden, want de bond kan ook nog de wedstrijden eruit gooien."