Hoogste aantal coronapatiënten ooit in Zeeuwse ziekenhuizen

Verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal coronapatiënten is hoger dan de piek in november 2020, toen er 55 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen, en hoger dan de 52 patiënten ten tijde van de eerste coronagolf in maart 2020.

In zes weken naar recordhoogte

In ziekenhuis Adrz in Goes worden 37 coronapatiënten behandeld. Zes weken geleden waren het nog vier patiënten. Het ziekenhuis breidt bijna dagelijks het aantal bedden en kamers voor coronapatiënten uit.

In ziekenhuis ZorgSaam liggen nu 25 coronapatiënten. Dat zijn meer patiënten dan ooit tevoren. Ook ZorgSaam is snel opgeschaald. Half oktober had het ziekenhuis nog twee coronapatiënten.

Het aantal coronapatiënten van de afgelopen weken in de Zeeuwse ziekenhuizen (foto: Omroep Zeeland)

De ziekenhuizen verwachten de komende weken een verdere toename. De Zeeuwse besmettingscijfers zijn de laatste weken nog verder gestegen. Ziekenhuizen merken een stijging of daling van patiënten zo'n drie weken later.