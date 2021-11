Boete en vrijspraak in smaadzaak Zeeuwse PVV

Voormalig PVV-collega's Bosch en De Wit (foto: Omroep Zeeland)

Bosch en De Wit beschuldigden Peter van Dijk in 2019 van misbruik van provinciegelden, financieel wanbeleid en intimidatie. Ze stelden de misstanden aan de kaak in een zogenaamd Manifest van Wantrouwen. Dit manifest werd niet alleen naar de commissaris van de Koning gestuurd, maar ook naar de pers en dat laatste vindt de rechtbank te ver gaan.

Graaipraktijken

De rechtbank is van oordeel dat Bosch als politicus ernstige misstanden aan de kaak mag stellen, maar vindt de manier waarop dat is gedaan onnodig grievend. Zo werden in het manifest termen gebruikt als 'graai-praktijken' en 'malafide praktijken'. Dit had voorzichtiger en zorgvuldiger gemoeten.

Bosch had grotere rol

Uit onderzoek blijkt dat Vincent Bosch degene was die het manifest opstelde en ook naar de media stuurde. Roland de Wit heeft verklaard dat hij nog steeds achter het manifest staat, maar in de veronderstelling was dat het manifest enkel naar Han Polman zou worden gestuurd.

Belangenverstrengeling

De rechtszaak is behandeld in de rechtbank Oost-Brabant, om iedere vorm van mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen. De echtgenoot van een van de rechters van de rechtbank in Middelburg is namelijk politiek actief.