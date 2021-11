Hoteleigenaar organiseert banenmarkt om veertig vacatures te vullen

"We hebben gekozen voor een ander hotel omdat de aannemer overdag bezig is in de Timmerfabriek en anders zou de verbouwing vertraging oplopen", vertelt directeur Michel Kloeg. Daarom reserveerde Kloeg bij het restaurant van Hotel Zeeuws Licht in Dishoek.

"We zijn heel blij dat het alsnog door kan gaan. Via een online meeting zou dit een stuk minder persoonlijk zijn en het is juist de bedoeling dat geïnteresseerden een goede indruk krijgen van ons en andersom."

Veertig vacatures

In totaal zijn er ongeveer veertig vacatures op diverse afdelingen van het hotel in de Timmerfabriek, maar er kan ook gevraagd worden naar informatie bij andere hotels van Kloeg Collection. "We zouden het fijn vinden als mensen hun cv meenemen, dan kunnen wij alvast starten met het maken van een selectie", vertelt hotelmanager Laura Kloeg.

Interne opleidingen

Iedereen is welkom, zelfs mensen met weinig ervaring in de horeca. "We hebben een samenwerking met Scalda die ook aanwezig is tijdens dit evenement. We hebben een samenwerking met die school zodat ons personeel intern kan worden opgeleid, mocht hier behoefte aan zijn", zegt Laura.

De organisatoren van de banenmarkt in hotel Zeeuws Licht (foto: Omroep Zeeland)

Michel Kloeg heeft net als veel andere horecaondernemers te maken met het personeelstekort, maar kan zijn werknemers wel een extraatje bieden. "Onze salarissen liggen 10 tot 15 procent hoger dan in de horeca-cao staat omgeschreven. We proberen daarnaast op sociaal vlak activiteiten met collega's te organiseren en het is mogelijk om snel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te krijgen. We hopen daarmee een baan in de horeca in een beter daglicht te zetten", aldus Michel.