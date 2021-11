74-jarige Bas Steketee repareerde jarenlang kinderfietsen, maar geeft nu het stokje door

AFAC (Algemene Fietsen Afhaal Centrale) in Goes gaat dat doen. Stichting Leergeld, waar Steketee lid van is en de fietsen voor opknapte, heeft vandaag een overeenkomst gesloten met deze stichting. Op de werkplaats van AFAC in Goes worden al fietsen opgeknapt door mensen die zo kunnen re-integreren in de arbeidsmarkt.

"Wij krijgen zo een verdubbeling van de capaciteit en dat biedt ons in de toekomst wellicht de mogelijkheid meer dan drie dagen per week open te zijn", zegt projectmanager Clemens de Jager.

Weesfietsen en fietsen opkopen

De fietsen bij AFAC zijn veelal 'weesfietsen' die bij opruimacties van de gemeente worden weggehaald en fietsen die ze via de ANWB over kunnen nemen of gedoneerd worden. Zo is Bas Steketee zijn fietsplan begonnen.

"We kregen als stichting Leergeld een donatie die we konden omzetten in de levering van fietsen. Dat was mooi, maar eenmalig. Daarna ging ik zelf oude fietsen opkopen en opknappen zodat alle schoolgaande kinderen een fiets hebben, daar deed ik het voor."

Een op de twaalf kinderen leeft in Nederland in armoede In Nederland leeft een op de twaalf kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ouders kunnen bijvoorbeeld een aanvraag indienen voor een laptop of een fiets. Door Nederland zijn er 112 lokale stichtingen, waarvan stichting Leergeld Oosterschelderegio er één is. In Zeeland is er ook een afdeling op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen.

Steketee repareerde de fietsen zeven jaar lang, thuis in zijn schuur. "Ik heb gelukkig een grote schuur, maar heb nog wel een opslag gebouwd zodat de fietsen buiten droog stonden. Veel verstand van fietsen had ik niet, maar ik kon altijd een beroep doen op de fietsenmaker in de buurt."

Te veel aanvragen

De afgelopen jaren groeide het aantal aanvragen voor fietsen Steketee boven het hoofd. Hij begon met veertig fietsen per jaar, maar dat groeide langzaam maar zeker door tot ruim 150 fietsen per jaar. "Dat werd mij te veel. Ik stond drie dagen per week te sleutelen. Ik ben bijna 75, dat hou ik niet meer vol."

Bas Steketee (links) brengt zijn laatste 'project' naar de werkplaats in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De samenwerking heeft als voordeel dat er extra begeleiding komt op de werkplaats. Twee dagen door een leermeester fietsenmaker en een dag door een officiële fietsenmaker. "Die fietsenmaker komt helpen repareren en kan zo zijn kennis aan ons overdragen", zegt Clemens de Jager van AFAC.

Kinderfietsen zijn een uitdaging

Hij heeft er als nieuwe uitdaging de inkoop bijgekregen. "Kleinere wielmaten zijn nog spannend. Fietsen met een kleinere wielmaat staan niet verlaten bij het station of bij fietsen die verkeerd geparkeerd staan. We hebben nu een lijntje lopen met Amsterdam en de ANWB. En overal waar ik een fietsje te koop zie staan in de tuin, daar bel ik aan. Mochten mensen fietsen willen doneren, dat kan natuurlijk ook altijd."