Banenmarkt trekt veel enthousiaste bezoekers die aan de slag willen in de Timmerfabriek

Bij de ingang werd de QR-code van iedere bezoeker gescand. Zodra die was goedgekeurd konden ze verder lopen naar de eetzaal waar de personeelsleden met smart op de bezoekers zaten te wachten om ze te woord te staan.

Bogdan Petrescu uit Vlissingen was enthousiast: "Werken in de horeca is mijn passie en leven. Ik werk al bijna dertig jaar in deze branche en het lijkt me een mooie uitdaging om in de Timmerfabriek aan de slag te gaan. Het gesprek met een personeelslid verliep goed en ik heb mijn CV aan hem gegeven. Nu is het afwachten."

Bogdan Petrescu uit Vlissingen wil graag als ober aan de slag in de Timmerfabriek (foto: Omroep Zeeland)

Andere bezoekers kwamen alleen voor een oriënterend gesprek en hebben geen ervaring in de horeca. De Middelburgse Stan van de Ven lijkt het wel heel leuk om een kans te krijgen. "Ik wil kijken of het iets voor mij zou zijn, het is allemaal nieuw voor mij. Ik kom voornamelijk om informatie te krijgen over de openstaande vacatures. Ik heb mijn cv op mijn telefoon dus die kan ik er makkelijk bij pakken."

De eetzaal van hotel Zeeuws Licht in Koudekerke is ingericht voor de banenmarkt (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de aangescherpte maatregelen die vanaf gisteren zijn ingegaan, was het evenement een succes. "Ik ben positief enthousiast over de mensen die binnenliepen. Ik heb er expres voor gekozen om bij de ingang te staan want de eerste kennismaking is altijd heel erg belangrijk", vertelt directeur Michel Kloeg.

Avondlockdown

Precies om 17.00 uur werd iedereen de deur gewezen en was er geen tijd voor de geplande borrel. "We hadden het graag tussen 17.00 uur en 18.00 uur feestelijk willen afsluiten, maar dat werd toch iets killer. Om 16.50 uur ging het belletje voor vertrek zodat het restaurant voor de avondlockdown leeg is," zegt Kloeg.

Vervolggesprekken

Michel Kloeg is van plan om de komende dagen contact op te nemen met de eerste sollicitanten om een vervolggesprek te plannen. "We willen alles zo snel mogelijk rond hebben zodat mensen genoeg tijd hebben om ingewerkt te worden, eventueel hun huidige baan kunnen opzeggen en mogelijk een vakantie te kunnen inplannen zodat ze meteen bij de opening van de Timmerfabriek kunnen beginnen", aldus Kloeg.

