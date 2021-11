Overname Landal Greenparks door Roompot nog niet zeker

Het hoofdkantoor van Roompot in Goes (foto: Roompot)

Woordvoerder van Roompot vakantieparken Baptiste van Outryve laat weten dat de organisatie al rekening had gehouden met een aantal maanden wachttijd voordat ze Landal kon overnemen. "We hebben altijd gezegd dat we rekening hielden met een timing die meerdere maanden zal duren. Dit valt binnen die timing die we verwachten", reageert hij.

Prijzen verhogen

Roompot is op dit moment de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland en Landal staat op nummer twee. ACM wil onderzoeken of de overname zorgt voor een te sterke marktpositie, waardoor Roompot en Landal prijzen zouden kunnen verhogen voor de vakantievierders of eigenaren van vakantiehuizen.

Daarnaast wil ACM ook weten of de bedrijven de prijzen kunnen verhogen voor de dienstverlening ze op dit moment bieden aan andere recreatiebedrijven. Roompot en Landal verzorgen bijvoorbeeld de boekingen of de marketing, maar ook het beheer van andere parken.

De toezichthouder wacht nu eerst af of Roompot en Landal de overname nog willen voortzetten. Pas als de bedrijven aangeven dit te willen en een vergunning voor de overname aanvragen, begint het onderzoek.

Bij overname driehonderd Roompotparken

In juni maakten de twee grote recreatiebedrijven bekend dat Roompot Landal zou gaan overnemen. Landal heeft op dit moment honderd parken in negen landen. Met een overname komt het aanbod van Roompot op ongeveer driehonderd parken in elf landen met 32.000 accommodaties. Bij de twee bedrijven samen werken ruim 5.000 mensen.

