Museum Memorial 40-45 in Kapelle versobert nieuwbouwplannen: 'Van uitstel geen afstel'

Een impressie van het nieuwe museum (foto: Memorial 40-45)

Het huidige, provisorische onderkomen van Memorial 40-45 is volgens de organisatie veel te krap voor de omvangrijke museumcollectie. "Nog wekelijks krijgen we nieuwe aanvulling van de collectie", zegt beheerder Andries Looijen.

Het museum besteedt voornamelijk aandacht aan de Franse bevrijders van Zeeland, de gevallen soldaten zijn bijgezet op het nabijgelegen kerkhof in Kapelle. Uniek voor Nederland, merkt Looijen op: want het is de enige officiële Franse erebegraafplaats in ons land.

Andries Looijen, van Memorial 40-45 (foto: Streekomroep De Bevelanden)

Begin februari 2020 presenteerde Looijen zijn plannen aan de Kapelse gemeenteraad. Op een perceel van ruim 2,7 hectare naast het oorlogskerkhof zou een nieuw en duurzaam gebouw verrijzen, met een vloeroppervlak van 30 bij 60 meter en daarboven een verdieping van 27 bij 30 meter. Het geheel moest onder meer een expositiezaal bevatten voor de vaste collectie met daarnaast ruimte voor een werkplaats, filmzaal, depot en een museumcafé. Het nieuwe museum zou in een parkachtige omgeving rust, bezinning en educatie.

Coronacrisis

Maar nog geen twee weken na de bekendmaking van de plannen barst de coronacrisis in alle hevigheid los. "Het is ons niet gelukt om de benodigde financiers binnen te halen", legt de museumbeheerder uit. Inmiddels is ook de gemeente Kapelle met een tegemoetkoming van 40.000 euro over de brug gekomen. Mits de financiering vanuit onder meer het Franse bedrijfsleven loskomt.

'Opnieuw rond de tafel met de gemeente'

Het bouwen van het museumcomplex in een keer blijkt op dit moment een stap te ver. Daarom kiest Memorial 40-45 nu voor een gefaseerde aanpak met een stappenplan. Een kleiner terrein en een aangepast ontwerp voor het gebouw. Hóe de vereenvoudigde plannen eruit komen te zien, kan Andries Looijen nu nog niet zeggen. "We gaan eerst opnieuw rond de tafel met de gemeente", zegt hij. Ook worden de samenwerkingsmogelijkheden met bestaande oorlogsmusea onderzocht, zoals het Bevrijdingsmuseum in Nieuwveer.

Het is niet de vraag of het er komt, het is de vraag hoe het er komt" Museumbeheerder Andries Looijen

De belangstelling voor de bevrijding van Zeeland is door de herdenkingen van de Slag om de Schelde en de gelijknamige film de laatste jaren enorm toegenomen, ook onder jonge generaties. Looijen is ervan overtuigd dat er behoefte is aan een museum en educatief centrum. "Het is niet de vraag óf het er komt. De vraag is alleen: hoe. Maar ik heb er volste vertrouwen in."

Dit is een bericht van Streekomroep De Bevelanden.