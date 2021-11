Deze drie Zeeuwse koks en hun restaurants staan in de top tien van restaurantgids Lekker

Chef-kok Jannis Brevet en zijn vrouw Claudia in hun restaurant Inter Scaldes (foto: ANP)

Vorig jaar verscheen er door de coronacrisis geen ranglijst, dit jaar kon Lekker500 haar rapporteurs en inspecteurs wél op pad sturen. Welke Zeeuwse restaurants er nog meer in de Top 100 staan, wordt morgen bekend als de Lekker500 2022 verschijnt als restaurantgids.

Sinds 2012 altijd op plek 1 of 2

Inter Scaldes stond bij het verschijnen van de vorige gids, in 2019, nog op plek één. De afgelopen jaren wisselde het restaurant al twee keer eerder stuivertje met De Librije in Zwolle, die ook nu weer op één staat. Nu moet Inter Scaldis ook restaurant Tribeca in Heeze voor zich dulden. Het is sinds 2011 geleden dat Inter Scaldes niet op plek 1 of 2 in de lijst staat.

Lekker500 Lekker beoordeelt elk jaar de beste 500 restaurants van Nederland. Een deel wordt gerangschikt in een Top 100. De restaurantgids wordt één keer per jaar uitgebracht. Die van 2022 verschijnt morgen.

Pure C eindigde op de vorige ranglijst in 2019 nog op de achtste plek. Bij het verschijnen van de laatste Lekker500 stonden ook De Kromme Watergang in Hoofdplaat (19), Katseveer in Wilhelminadorp (25), Meliefste in Wolphaartsdijk (33) en La Trinité in Sluis (43) in de Top 100.