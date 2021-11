Zeeuwse Evelien woont in Oostenrijk: 'De geruchten gaan dat er een streep gaat door het wintersportseizoen'

Evelien vanuit Oostenrijk (foto: Omroep Zeeland)

Amper een maand geleden had Evelien er nog alle vertrouwen in, dat is nu een stuk minder. Ondertussen is er dit weekend in Oostenrijk wel 40 centimeter sneeuw gevallen. "Voor jullie is dat heel veel, maar voor ons is dat zomaar een klein beginnetje hoor", zegt Evelien. "En dan nu maar hopen dat de wintersport door kan gaan."

Evelien in de sneeuw (foto: Evelien Thielen)

Op 13 december wordt er in Oostenrijk opnieuw gekeken naar de coronamaatregelen. "De geruchten gaan dat er een streep door het wintersportseizoen gaat", zegt Evelien. "Maar, het zou ook zomaar kunnen dat er voor gevaccineerden uitzonderingen gemaakt worden, mits je de laatste vaccinatie minder dan zes maanden geleden gehaald hebt."

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Evelien Thielen is elf jaar geleden vanuit Vlissingen naar Oostenrijk vertrokken. Ze woont met haar gezin in het toeristische dorpje Ehrwald, aan de voet van de Zugspitze.

Evelien houdt ons iedere week up-to-date over het reilen en zeilen in Oostenrijk. Gisteren heeft ze zelf voor het eerst weer 'gewintersport'. "Skiën kan nog niet want de liften zijn nog dicht. Maar ik heb van die soort rackets die je onder je schoenen doet en ben gaan wandelen."

Luister hieronder het gesprek met Evelien terug:

Evelien vertelt vanuit Oostenrijk

Eigenlijk mag je in Oostenrijk tijdens de lockdown alleen maar noodzakelijk buiten komen. "Maar een wandelingetje kan geen kwaad", vindt Evelien. "En dat mag ook wel. Daarnaast neemt niemand het meer zo nauw. Voor de kinderen is er een ijsbaan opgezet, zodat zij toch nog een beetje plezier kunnen maken."