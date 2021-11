Goedemorgen! Onderscheiding voor man die kindje uit water haalde, nieuwe skatebaan en kijkje op covid-afdeling

Een verpleegkundige bij een een coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Op de corona-cohort-afdeling van ziekenhuis Adrz in Goes worden dagelijks meer bedden in gereedheid gebracht voor de grote toestroom aan coronapatiënten. Tientallen verpleegkundigen van de afdeling interne geneeskunde zijn ingevlogen om te helpen. Zeeland is een coronahotspot. Vandaag lees je hier meer over op onze website, app en social mediakanalen.

Klap op nieuwe locatie Middelburgse skatebaan

Vandaag beslissen de burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg over de definitieve nieuwe locatie voor de skatebaan in de stad. De oude skatebaan wordt gesloten omdat de omwonenden overlast ervaarden. In september werd al duidelijk dat er een nieuwe locatie voor de skatebaan was gevonden: aan de Geersesweg in Middelburg, maar voor er een definitief besluit genomen kon worden moest er nog een inspraakprocedure plaatsvinden. Die procedure is inmiddels afgerond.

De man die afgelopen zomer een kindje uit het water haalde krijgt een onderscheiding (foto: Politie Walcheren)

Max Hermann Christian Constantin, de Duitse man die afgelopen zomer een kindje uit het water redde langs de Londensekaai in Middelburg, krijgt vandaag een onderscheiding van burgemeester Bergmann. Hij krijgt de bronzen medaille van de de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (KMRD). De man wordt gehuldigd in het stadhuis in Middelburg.

De beste 500 restaurants van Nederland

Vandaag wordt bekend gemaakt welke Zeeuwse restaurants er nog meer in de Top 100 staan van de Lekker500. Lekker500 beoordeelt elk jaar de beste 500 restaurants van Nederland. Een deel wordt gerangschikt in een Top 100. De restaurantgids wordt één keer per jaar uitgebracht. Restaurant Inter Scaldes in Kruiningen staat dit jaar op de landelijke nummer drie.

De regenboog boven de duinen van Dishoek (foto: Jo Dingemanse)

Het weer

Het wordt vandaag een buiige dag met geregeld regen. Mogelijk zijn er vanmiddag een paar opklaringen. Het waait vrij hard met windkracht 4 tot 6, en aan zee soms windkracht 7.