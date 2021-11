Eigenaren appartementen (bijna allemaal) morrend akkoord met renovatiebijdrage balkons

De balkons worden al meer dan een jaar ondersteund (foto: omroep zeeland)

De vier flats in de Nassaulaan met in totaal 176 balkons waren van oorsprong sociale huurwoningen, maar sinds 2011 verkoopt Woongoed de appartementen. Rond die tijd kwamen bepaalde flatgebouwen in het nieuws omdat er galerijen en balkons onveilig bleken en zelfs instortten. In de jaren daarna werden soortgelijke gebouwen op verschillende manieren geïnspecteerd.

Papieren onderzoek in 2017

Woongoed liet de flats in de Nassaulaan in 2017 op papier onderzoeken. Daaruit kwamen geen alarmerende gegevens. Maar in 2020 bleken diverse balkons dermate slecht dat ze onmiddellijk ondersteund moesten worden. Uiteindelijk werd besloten om alle balkons te renoveren.

Het renoveren van de balkons gaat bijna acht ton kosten (foto: Omroep Zeeland)

Die klus gaat 780.000 euro kosten. Woongoed heeft 52 huurwoningen in de flats en zit samen met de 36 eigenaren van koopappartementen in een vereniging van eigenaren (VvE). De woningcorporatie neemt ruim 80 procent van de kosten voor haar rekening, de rest wordt betaald uit de reserves van de vereniging en een eenmalige bijdrage van 1.500 euro per eigenaar.

Woongoed heeft aan haar zorgplicht voldaan

Dat voorstel werd aangenomen tijdens de vergadering van de VvE, nadat Woongoed diverse kritische vragen had beantwoord. Veel eigenaren vonden dat het theoretische onderzoek in 2017 veel te beperkt was, gezien de ervaringen in de rest van het land en de staat van de balkons in die tijd. Reinout Schoone van Woongoed gaf aan dat de woningcorporatie meer dan haar plicht had gedaan en juridisch juist had gehandeld.

Ook vond Schoone dat Woongoed voldoet aan haar zorgplicht als maatschappelijke onderneming door het grootste gedeelte van de kosten op zich te nemen. De reparatiekosten per appartement zijn zo'n 7.500 euro, Woongoed betaalt daar 6.000 euro van. De rest van het geld komt dus uit de reserves van de VvE en de eenmalige bijdrage van de andere 36 eigenaren.

Juridische stappen

Een aantal eigenaren, vooral mensen die na 2017 een appartement kochten, stemde tegen. Onder hen Wouter Gillissen, die zijn appartement in 2019 kocht. "Dit is een kwestie van verborgen gebrek", zegt hij namens het groepje eigenaren, "Met het blote oog was in 2017 al te zien dat de balkons er slecht aan toe waren. Ze hingen scheef en er waren scheuren in de muren. Dat was reden genoeg om meer dan een theoretisch onderzoek te laten doen. Wanneer dat was uitgevoerd was duidelijk geworden dat de balkons niet goed waren." Hij stelt dat een aantal eigenaren gezamenlijk gaan kijken of ze juridische stappen kunnen ondernemen.

