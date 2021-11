Opnieuw essen tegen de vlakte, dit keer bij natuurgebied de Goudplaat

Zieke essen die zijn gekapt (foto: Omroep Zeeland)

De essentaksterfte is een schimmelziekte die huishoudt in heel West-Europa. "De ziekte heerst al zo'n zeven jaar in Zeeland, maar we hebben het idee dat het deze zomer heviger is vanwege het vochtige weer", zei boswachter Karel Leeftink in augustus tegen Omroep Zeeland bij de kap van 1.1000 essen in Ritthem.

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel (vals essenvlieskelkje) die uit Azië is komen overwaaien. Het is een heel klein zwammetje waarvan de sporen door de lucht worden aangevoerd. Die sporen landen op de bladeren en komen via de takken uiteindelijk in de stam van de boom terecht. Daar wordt de sapstroom onderbroken en sterft de boom langzamerhand af. Soms is dat duidelijk te zien door de kale, vrijwel bladerloze kruinen, bruine vlekken op de takken of langscheuren in de bast.

Een zieke es vertoont scheuren in de barst (foto: Omroep Zeeland)

In verschillende delen van Zeeland zijn de afgelopen tijd al honderden essen gekapt. Begin deze maand werden er ook essen gekapt in Sint-Maartensdijk. De bomen worden gekapt omdat ze gevaarlijke situaties op kunnen leveren. De bomen kunnen takken verliezen, maar kunnen ook doordat ze tot in de wortel aangetast zijn omvallen.

Potentieel levensgevaarlijke situaties

"Midden in een bos is dat niet zo'n probleem, maar langs wegen en paden zorgt dit voor potentieel levensgevaarlijke situaties. Het gaat om bomen van zo'n 25 tot 30 meter lang, die het plotsklaps kunnen begeven en omvallen", laat de gemeente Noord-Beveland op haar website weten.

De kap bij Kamperland is begonnen en zal enkele weken in beslag nemen.

Lees ook: