Werken op de corona-afdeling: de benen uit je lijf lopen en veel stervende patiënten

Verpleegkundigen bij coronapatiënt in ziekenhuis Adrz (foto: Omroep Zeeland)

Op de corona-cohort-afdeling van ziekenhuis Adrz in Goes worden dagelijks meer bedden in gereedheid gebracht voor de grote toestroom aan coronapatiënten. Tientallen verpleegkundigen van de afdeling interne geneeskunde zijn ingevlogen om te helpen. Zeeland is een coronahotspot.

Nu lijkt het uitzichtloos. Dan denk je: hoe lang moeten we het nog volhouden?" Andrea Koning, verpleegkundige Adrz

Deze vijfde coronagolf is anders. "In de eerdere golven hadden we toch meer energie om alles op te vangen, om de schouders eronder te zetten", vertelt Andrea Koning, "Nu lijkt het uitzichtloos. Dan denk je: hoe lang moeten we het nog volhouden?"

'De rek is eruit'

Ook verpleegkundige Alieke Dorst, normaal werkzaam op interne geneeskunde, maar nu ingeroosterd op de covidafdeling, ervaart de hoge werkdruk. "Ik maak me zorgen om mijn collega's of ze het wel kunnen volhouden", zegt ze, "Je merkt dat collega's uitvallen. Dat maakt het druk. De rek is eruit."

Sinds het begin van de coronacrisis is het druk in het ziekenhuis. Druk vanwege volle corona-afdelingen, of - als het even wat rustiger was - druk vanwege alle operaties die ingehaald moesten worden. Dat er nu weer zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis belanden valt verpleegkundigen zwaar. "We zijn echt moe", zegt Andrea Koning.

Verpleegkundige Alieke Dorst bij een coronapatiënt (foto: Omroep Zeeland)

De zorg voor coronapatiënten is zwaar. Niet alleen omdat de verpleegkundigen zich zo vaak moeten inpakken in beschermende kleding, maar vooral vanwege het vaak heftige en grillige verloop van de ziekte. Alle patiënten liggen aan verschillende monitoren die voortdurend worden bewaakt.

Nu heb je per dienst wel vijf patiënten die palliatieve zorg krijgen. Dat is zwaar, ja, dat is zwaar." Andrea Koning, verpleegkundige Adrz

Veel patiënten verslechteren plotseling. "We brengen dagelijks een patiënt naar de ic", vertelt Andrea Koning, "Soms wel meerdere keren in een dienst. Dat is moeilijk." Ze is erdoor aangeslagen. "En niet iedereen komt meer op de ic. Dat is ook een moeilijke boodschap."

De verpleegkundigen maken vaker sterfgevallen mee, maar dat het er nu zoveel zijn, raakt hen enorm. "Nu heb je per dienst wel vijf patiënten die palliatieve zorg krijgen", vertelt Andrea Koning, "Dat is zwaar, ja, dat is zwaar..."

Iedereen krijgt zorg

Gevaccineerd of ongevaccineerd, het maakt de verpleegkundigen niet uit. "We helpen iedereen die zorg nodig heeft", zegt Alieke Dorst. De twee verpleegkundigen hebben ook geen uitgesproken mening over het coronabeleid. Alieke: "Ik begrijp dat mensen terug willen naar het oude normaal, maar dat is in het ziekenhuis nog niet de situatie op het moment."

In de afgelopen week zijn vier patiënten zijn overgeplaatst naar ziekenhuizen in Rotterdam en Oost-Nederland. Acht mensen zijn in ziekenhuis Adrz en ZorgSaam aan corona overleden.

