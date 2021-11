Burgemeester Sluis benoemd tot erelid Belgische Strijdersbond

Marga Vermue wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Sluis. (foto: Gemeente Sluis)

Tijdens de voorstelling Slag om de Schelde in het Ledeltheater in Oostburg is ze gevraagd erelid te worden. Nationaal voorzitter Leon de Turck is naar Sluis gekomen om verder kennis te maken met de burgemeester en om een medaille en oorkonde uit te reiken. "Het is best bijzonder. Ik was best verrast", zegt burgemeester Marga Vermue.

De Belgische strijdersbond zet zich in voor oud-strijders uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, en wil de herinneringen aan de oorlogen levend houden.

"De Koninklijke Nationale Strijdersbond is een grote bond, in heel België met meer dan 100.000 leden. Ze vroegen mij naar aanleiding van alle herdenkingen die we een aantal jaar geleden hadden tijdens 75 jaar bevrijding in de regio. Ze hebben waardering voor de manier waarop de gemeente dat samen met de herdenkingscomités heeft gedaan. Ik heb daar een voortrekkersrol in en op die manier kwamen ze bij mij terecht. Verder grenzen we natuurlijk aan België."

Dit is de medaille die de burgemeester heeft gekregen (foto: Gemeente Sluis)

Vermue houdt door haar rol als erelid contact met de bond. "Als er herdenkingen zijn willen ze aanwezig zijn en ze hebben bijvoorbeeld ook al aangeboden om een tentoonstelling te verzorgen", zegt ze.