Kloetinge wil dit weekend graag voetballen, Terneuzense Boys, Hoek en GOES niet

Dano Lourens in actie namens Kloetinge in duel met een speler van Neptunus-Schiebroek (foto: Ron Quinten)

Kloetinge speelde tot nu toe nog maar zes wedstrijden in de 1e klasse B, het minste aantal van alle clubs in die competitie. De club wil graag komend weekend tegen of Oranje Wit of BVCB spelen. De wedstrijd tegen Oranje Wit werd in oktober halverwege gestaakt vanwege een blessure van de scheidsrechter. Eerdere pogingen om dit duel in te halen gingen vanwege corona niet door.

Hoek, GOES en Terneuzense Boys hebben allemaal dezelfde reden om niet te voetballen komend weekend. De clubs vinden dat als er niet getraind kan worden ze ook niet kunnen voetballen. Op dit moment moeten sportcomplexen in Nederland sluiten tussen 17.00 en 05.00 uur.

Besluit KNVB

Maandagavond werd bekend dat de KNVB de competities in het amateurvoetbal voor komend weekend gedeeltelijk stil legt. Zo worden de geplande wedstrijden in de A-categorie (prestatieve competities) niet gespeeld, maar is er voor clubs op vrijwillige basis wel ruimte om inhaalduels te spelen. In de B-categorie (lagere amateurs en jeugd) kan er wel gespeeld worden.

Voor de weekenden na komend weekend heeft de bond nog geen beslissing genomen. De voetbalbond wil wachten op het debat in de Tweede Kamer. Woensdag worden daar de nieuwe coronamaatregelen besproken. De KNVB hoopt op verruiming van de regels met betrekking tot de trainingstijden.