Geen wachtlijsten meer: 'Voor elk kind dat een jeugdbeschermer nodig heeft, is er één'

JB west is sinds een half jaar de nieuwe jeugdbeschermingsorganisatie van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Deze zomer lag de aandacht vanuit JB west op rust voor de Zeeuwse jeugdbeschermers na een onzekere tijd voor hen en de gezinnen die zij begeleiden.

JB west heeft nieuwe mensen aangesteld, onder wie twee managers speciaal voor Zeeland. Mede daardoor en door het kunnen vasthouden van de bestaande groep jeugdbeschermers, is er nu geen wachtlijst, zegt Astrid Rotering van JB west.

JB west kiest ervoor om te investeren in Zeeland. Zowel in het personeel: nieuwe trainingen voor de jeugdbeschermers, als in het materiaal: bijvoorbeeld nieuwe laptops. Maar het bestaande wordt volgens bestuurder Joost van der Hulst niet uit het oog verloren.

De prioriteit vanuit Den Haag voor de komende tijd gaat uit naar de werving van nog meer nieuwe medewerkers. Er komt een campagne online en met billboards om tien tot vijftien nieuwe jeugdbeschermers te werven. Maar die liggen niet voor het oprapen.

Oud-politieagenten

Daarom is er ook ruimte voor zij-instromers. Denk aan (oud-)politieagenten. Of aan oud-medewerkers uit de jeugdbescherming. Van der Hulst: "We hopen hen weer te kunnen aantrekken nu er een stabiele organisatie is."

Astrid Rotering benadrukt hoe belangrijk zij de contacten met gemeentes en jeugdzorgorganisaties in de regio vindt. "We moeten dit samen doen. We kunnen wel een jeugdbeschermer hebben, maar die is ook afhankelijk van de zorg die andere jeugdzorgorganisaties kunnen bieden."

Actie van medewerkers Intervence op Middelburgse Markt (december 2020) (foto: Omroep Zeeland)

De jeugdbescherming staat al jaren enorm onder druk. De wachtlijsten nemen toe en en het aantal jeugdbeschermers neemt af. Het verzuim is al jaren hoog. In Zeeland stopten gemeentes eind vorig jaar met geld geven aan Intervence, toen nog de provinciale jeugdbeschermingsorganisatie.

Te duur

De gemeentes vonden de organisatie te duur en inefficiënt. Er kwam een plan om de organisatie op te splitsen en onder te brengen bij drie andere jeugdbeschermingsorganisaties. Medewerkers voerden actie voor behoud.

JB west biedt hulp aan zo'n 600 kinderen (foto: Omroep Zeeland)

Na landelijke en regionale kritiek op het opsplitsingsplan nam JB west Intervence over. Voor een gegarandeerde omzet van zeven miljoen euro per jaar. Jack Werkman is wethouder jeugdzorg in Sluis en hij spreekt namens alle Zeeuwse wethouders in dit dossier. Hij zegt tevreden te zijn over de huidige samenwerking.

Tevredenheid maar ook zorgen

Omdat er relatieve rust en stabiliteit is. En ook omdat JB west veel kinderen heeft overgenomen van Briedis. Een jeugdbeschermingsorganisatie die ook kinderen in Zeeland begeleidde en failliet is gegaan. Werkman maakt zich wel zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt. "Er zijn bijvoorbeeld ook vacatures bij meldpunt Veilig Thuis. En die organisatie vist in dezelfde vijver als JB west."

Jeugdbescherming

JB west is verantwoordelijk voor de jeugdbescherming in Zeeland. In het filmpje hieronder wordt uitgelegd wat jeugdbescherming is:

