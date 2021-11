Vestingcross gaat sowieso door, maar de vraag is: wordt het Hulst of Perkpolder?

IJzersterke Van der Poel soleerde vorig jaar naar de zege in Vestingcross Perkpolder (foto: ANP)

Na drie succesvolle edities rondom de stadswallen in het centrum van Hulst moest er dit jaar noodgewonden worden uitgeweken naar Perkpolder. Dat was vanwege de coronacrisis en omdat op het voormalige veerhaventerrein het makkelijker is om de wedstrijd zonder publiek te organiseren.

"We hopen op een editie in de binnenstad van Hulst met publiek", zegt Bram de Brauwer van de organisatie. "De wedstrijd gaat sowieso door. Op dit moment liggen er nog een aantal scenario's op tafel." De Brauwer noemt binnenstad Hulst met publiek, binnenstad Hulst zonder publiek en Perkpolder zonder toeschouwers als mogelijke opties. "Maar we zullen wachten tot halverwege december als het Nederlandse kabinet zich opnieuw uitspreekt over de coronamaatregelen."

"Samen met de gemeente en de vrijwilligers hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt", zegt De Brauwer. "Daarom willen we het koste wat het kost organiseren. Ook al is een editie zonder publiek voor ons niet winstgevend."

'Fantastisch deelnemersveld'

"We hebben zowel bij de mannen als vrouwen een fantastisch deelnemersveld", vervolgt De Brauwer. De Vestingcross heeft viervoudig winnaar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thomas Pidcock al op de deelnemerslijst kunnen zetten. Bij de vrouwen doen onder andere Marianne Vos, Lucinda Brand en Denise Betsema mee.

De Vestingcross wordt op zondag 2 januari verreden.