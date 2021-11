Nepmails van GGD in omloop onder ouderen: 'Ik werd opgeroepen voor een verplichte boosterprik'

Veel Zeeuwse ouderen ontvangen deze mail van de 'GGD' (foto: Omroep Zeeland)

Daarbij moeten ze inloggen bij hun bank. Zo komen ze terecht op een nagemaakte site waar de oplichters hun bankgegevens kunnen stelen. De mail is persoonlijk gericht aan mensen en ook de genoemde geboortedatum in de mail komt overeen.

Verdachte linkjes

Gert-Jan de Rooij trapte er gelukkig niet in. "Ik kreeg vanochtend een mail in mijn mailbox van de GGD", vertelt hij. "Maar er waren toch een paar dingetjes waarvan ik dacht: dit klopt niet helemaal." Tot zijn verbazing stond zijn geboortedatum in de mail, maar omdat verdere persoonlijke gegevens ontbraken werd hij alert.

"Ook werd ik opgeroepen voor de verplichte boosterprik. Nou, die is niet verplicht dus dat klopt ook niet. En ik moest op een linkje klikken, dat is ook verdacht." Verder viel het oud-leraar Nederlands gelijk op dat de mail taal technisch niet helemaal in orde was.

Gert-Jan de Rooij trapte niet in de phishing mail (foto: Omroep Zeeland)

"Ik heb de mail aangegeven bij de fraude helpdesk", vertelt De Rooij terwijl zijn vrouw Mimi een paar vriendinnen opbelt om ze te waarschuwen voor de mail. "Maar ja, je weet niet wat ze eraan kunnen doen. Als ik mensen één tip mag geven: lees altijd je mail twee keer."

Toch vindt De Rooij het niet dom als mensen toch in de phishingmail trappen. "Het lijkt zo echt en ze proberen gewoon in te spelen op de angst van deze tijd."

'Mensen worden nooit per mail uitgenodigd'

GGD GHOR Nederland heeft dinsdag gewaarschuwd voor de zogenoemde phishingmails. Mensen worden nooit per mail uitgenodigd voor een vaccinatie, zegt de koepel van de regionale gezondheidsdiensten. "Elke prik is vrijwillig en er is geen enkele reden om bij een bank in te loggen, omdat vaccinatie gratis is."

Het is niet bekend hoe veel mensen slachtoffer zijn geworden van deze manier van oplichting.