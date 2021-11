Studenten maken mosselboxershort: 'Een Zeeuwse onderbroek bestond nog niet'

Zo ziet de mosselonderbroek eruit (foto: DownUnder)

"Het is een zwarte onderbroek, met een blauwe band. Daarop staat 'luctor et emergo', de wapenspreuk van Zeeland", beschrijft Roy Duerink, één van de studenten van het bedrijfje. "Op de onderbroek zelf staan er in het klein mosseltjes op getekend."

Spraakmakend en humoristisch

Volgens Roy is de mossel vanwege een specifieke reden gekozen. "Het moest iets spraakmakends en humoristisch zijn", vertelt hij. "We wilden ook graag iets typisch Zeeuws maken, waar mensen zich in kunnen herkennen." Toch zie je een onderbroek minder snel dan bijvoorbeeld een t-shirt, maar dat maakt volgens Roy niet veel uit. "Mensen vinden het toch leuk en het is functioneel. Het verkoopt best goed."

Mosselondergoed voor vrouwen

Er is nog geen mosselondergoed voor vrouwen. "Het kan wel een nieuwe rage zijn. Misschien dat we in de toekomst wel zoiets willen doen als dit goed loopt."