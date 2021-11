Wim wil iets betekenen voor vluchtelingen en helpt daarom in de Zeelandhallen

In de Zeelandhallen worden sinds 27 september weer asielzoekers opgevangen, wat doe je normaal voor werk?

"Normaal werk ik in Middelburg bij het asielzoekerscentrum, daar ben ik programmabegeleider. Nu ben ik hier in Goes gedetacheerd om het werk op te starten en een nieuw team te vormen. Op die manier willen we een goede en beheersbare opvang maken."

Hoe ben je bij het COA terecht gekomen?

"Ik ben begonnen met alleenstaande, minderjarige asielzoekers. Op die manier ben ik bij de organisatie blijven hangen. Ik vind het werk erg leuk. Op deze manier kan ik ook wat betekenen voor de mensen. Ik kan ze ontspanning en een lach geven om op die manier een zo goed mogelijke tijd te bieden."

Wat is het verschil in opvang nu en in 2016 in de Zeelandhallen?

"In de vorige noodopvang in 2016 waren het meer kamers waarin de vluchtelingen werden opgevangen. Nu zijn het meer bedstedes. Mensen hebben een bed met een gordijntje ervoor, een kast en een koelkast. Dat biedt minder privacy dan vijf jaar geleden."

Wat voor vluchtelingen zitten er op dit moment?

"Het zijn vooral asielzoekers uit Syrië, Turkije en Jemen die in afwachting zijn van de procedure voor hun asielaanvraag, ongeveer 300. Het zijn allemaal mannen en ze hebben toekomstperspectief in Nederland. We krijgen veel complimenten van hen dat ze het fijn vinden dat wij persoonlijk contact met ze zoeken en dat we ons werk met een lach en met energie doen."

Krijg je in een gesprek wel eens verhalen van de vluchtelingen te horen?

Als we een luisterend oor bieden wordt er wel eens wat verteld. Daar zitten schrijnende gevallen bij. Ik heb geleerd dat van me af te zetten. In ons team wordt er onderling ook goed over gepraat. Daardoor ben ik het al kwijt voordat ik naar huis ga."

Je bent getrouwd met een Syrische vrouw. Helpt dat de vluchtelingen beter te begrijpen?

Mijn vrouw is indertijd ook moeten vluchten uit haar land. Door haar verhalen heb ik inderdaad meer inzicht gekregen hoe vluchtelingen hier terecht kunnen zijn komen. Ook begrijp ik de cultuur beter."

Snap je de vooroordelen die mensen soms hebben over de vluchtelingen?

"Dat is vooral angst en onwetendheid, denk ik. Ik zou zeggen; ga een keer op bezoek bij een azc, zoals in Middelburg. Bezoek een open dag. Maak op die manier kennis met de vluchtelingen. Dan zie je vanzelf dat het beeld anders is dan de mensen voor ogen hebben. Of meld je aan als vrijwilliger hier in Goes. We kunnen nog genoeg mensen gebruiken."