Gemeente Middelburg kiest koste wat kost voor Geersesweg als definitieve locatie voor de nieuwe skatebaan

De gemeente wil een skatebaan langs de Geerseweg in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

In totaal werden er negentien bezwaren door omwonenden ingediend. Daaruit kwam naar voren dat er vooral angst is voor geluidsoverlast, vandalisme of stank door gebrek aan sanitaire voorzieningen.

Bezwaren zijn aannames

Maar volgens Dekker gaat het daarbij vooral over aannames. "Het is gebaseerd op vermoedens. We vermoeden dat er overlast gaat ontstaan, we vermoeden dat het een hangplek wordt, etc. Dat is geen reden om te zeggen: dan is deze locatie niet geschikt. Omwonenden zijn daarbij niet met feiten gekomen waaruit dat wel zou blijken."

Op de vraag of je van inwoners mag en kunt verwachten dat ze daarvoor allerlei onderzoeken laten doen waardoor de zorgen feitelijk onderbouwd zouden worden zegt wethouder Dekker. "Maar dat is wel het formele traject en we hebben ze die mogelijkheid geboden."

Wat betreft de overlast die men verwacht daarvan is het nog maar de vraag of die gaat plaatsvinden" Wethouder Chris Dekker over de zorgen van omwonenden

Verder geeft Chris Dekker aan dat de gemeente op voorhand al heeft gezegd dat de discussie over verschillende locaties is gevoerd en het niet de bedoeling was om opnieuw in die discussie terecht gekomen. En dat het gebied aan de Geersesweg de bestemming recreatie heeft waardoor je geluiden kunt verwachten.

We blijven in gesprek

Toch benadrukt Dekker dat de gemeente met omwonenden in gesprek blijft. "Het is niet zo dat we er niets mee doen. We gaan op voorhand kijken. Naar de verlichting, de toiletvoorziening en het toezicht, hoe we dat mee kunnen nemen in de realisatie. Wat betreft de overlast die men verwacht, daarvan is het nog maar de vraag of die gaat plaatsvinden. Dat gaan we als het een seizoen gedraaid heeft evalueren."

Ontwerp

Met de skaters wordt er ondertussen gewerkt aan een ontwerp voor de nieuwe skatebaan. De verwachting is nu dat de baan uiteindelijk in april/mei volgend jaar opgeleverd kan worden en de skaters in Middelburg definitief een nieuwe plek hebben.

Lees ook: