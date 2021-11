COLUMN: 'Mama, ben ik ook poeslief?'

Veel kinderen worden op dit moment positief getest. (foto: ANP)

Door Marike Kerklaan

'Mama, ben ik ook poeslief?' Geen klachten, wel positief. Wij gevaccineerd, oudste dochter niet. Na vijf dagen testen, na vijf dagen negatief. Dan iedereen weer naar buiten. Zeker als we allemaal klachtenvrij zijn. Of nee, oudste dochter niet. Want die is niet gevaccineerd. Of toch wel? Ons 'poeslieve' kind heeft geen klachten gehad.

Twee meisjes zonder klachten thuis, beiden weer achter de laptop. De oudste kan niet naar het afscheid van haar juf, heeft tranen in haar ogen 'in de meet'. Ik weet niet wat ik moet zeggen om het verdriet minder te maken. Om het allemaal 'logisch' te maken.

En wij ouders de dagen weer zo goed en kwaad als het lukt verdelen tussen werk, begeleiden en zorg.

De digitale en analoge wereld

Erg vind ik het niet eens, die quarantaine. We weten ondertussen met zijn vieren wat werkt en niet werkt. Zowel in de digitale als analoge wereld. Maar het niet meer kunnen beredeneren waar je nu goed aan doet, dat vind ik lastig. Zeker omdat de GGD daarin ook verschillende en tegenstrijdige adviezen geeft.

Jochem Myjer

En dan is er nog de oudergroepsapp waar alle uitslagen, beterschapswensen en uiteenlopende quarantaine-adviezen binnen blijven stromen. Toen dochter M. positief bleek te zijn, wilde ik Jochem Meijer doorsturen met 'Nog eentje dan, nog eentje dan'. Maar ik was bang dat het verkeerd zou vallen. Bij deze dus alsnog.

Kinderziekte

Kijk, het is natuurlijk niet gek dat het virus nu hard toeslaat bij kinderen. Het is een bewuste (politieke) keuze geweest hen niet in te enten. Het wordt een kinderziekte, las ik vanochtend. Prima, maar laten we het dan ook zo behandelen. Laat het razen, thuis. Maar houd op met het testen van jonge kinderen.

Of geef dan ouders de kans de keuze te maken om te vaccineren. Kies! Of is niet kiezen ook een keuze?

Geen tijd voor naam of pauze

Ik vind het allemaal, ongetwijfeld net als velen, lastig. Ik heb het antwoord ook niet, echt niet. Maar wat ik wel weet: dit beeld is zo triest: dochter M. bij de teststraat en auto na auto met klasgenootjes die door een dicht raam naar haar zwaaien.

Een testkampioendiploma zonder naam, gegeven door een testmevrouw die geen tijd heeft om haar naam op te schrijven, geen tijd heeft voor een pauze, omdat ze 1.000 testen met haar collega's per dag afneemt.

Dochter M. op de fiets, want je mag wel op de fiets naar de teststraat. Een meisje zonder klachten. Maar ook zonder schooltijd en vriendjes. Maar o zo trots op haar diploma en het helemaal zelf fietsen naar de teststraat.

Beschermen van ouderen en anderen, niet-gevaccineerden ook, zeker. Ik ben echt voor. Maar ten koste van wat? Zegt u het maar. Of gaan we nog 'gewoon' even door met Jochem Meijer?

'Nog eentje dan, nog eentje dan...'