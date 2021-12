Zeeland zoekt plek voor nieuwe asielzoekers en haalt achterstand huisvesting in

Het Palestijns Syrisch meisje Nur woont in Middelburg met een deel van haar familie (foto: Omroep Zeeland)

Ondertussen heeft de provincie de doelstelling om dit jaar 246 statushouders in Zeeland te huisvesten gehaald. Dat heeft het provinciebestuur vandaag bekend gemaakt. Daarnaast is er nog wel een achterstand van de afgelopen jaren. Het gaat daarbij om 118 statushouders die nog een huis toegewezen moeten krijgen. De hoop en verwachting is dat 75 daarvan voor de jaarwisseling gehuisvest kunnen worden.

Verantwoordelijk provinciebestuurder Dick van der Velde is blij dat daarmee de achterstand met ongeveer driekwart wordt teruggebracht. "Het is een opgelopen achterstand van de periode van voor 2021 en ik heb goede hoop voor 2022 als we deze inzet blijven aanhouden en de intensivering van de relatie met het COA heeft daar absoluut aan bijgedragen."

Vluchteling, asielzoeker of statushouder, hoe zit het?

Wanneer iemand zijn of haar land ontvlucht spreek je van een vluchteling. Op het moment dat zo iemand aankomt in een land waar hij/zij asiel wil aanvragen is het een asielzoeker. Dat blijft de persoon totdat hij of zij een status krijgt toegewezen. In dat geval spreek je van een statushouder.

Welke problemen spelen er op dit moment?

In Nederland is een noodopvangprobleem voor 2.300 asielzoekers. Daarom moeten gemeenten nu kijken waar ze plek kunnen creëren om ze op te vangen en zo te verdelen over het land. Daarnaast moeten provincies dus kijken naar de mogelijkheden voor structurele opvang. Op die manier hoopt het Rijk noodopvangproblemen zoals nu in de toekomst te voorkomen. Tot slot speelt er nog het probleem van de huisvesting van statushouders. Er zijn te weinig woningen om alle statushouders onderdak te bieden. Veel blijven daardoor in het asielzoekerscentrum zitten waardoor er daar geen plek meer is voor (nieuwe) asielzoekers.

Kwetsbare groep

Voor wat betreft het nieuwe verzoek voor extra opvang van nieuwe asielzoekers heeft commissaris van de koning Han Polman ook goede hoop en benadrukt dat het voor een deel om een extra kwetsbare groep gaat. "Voor de minderjarige asielzoekers gaat het om kinderen die jonger zijn dan achttien jaar. Het gaat daarbij om opvang voor een paar maanden om ze wat lucht te bieden. Dat vraagt ook extra begeleiding."

Toch is het volgens Polman niet zo dat er per definitie een aparte opvang komt voor minderjarigen. "De nood is zo hoog dat het niet is uitgesloten dat je combinaties maakt van de categorieën (minderjarigen, reguliere asielzoekers en mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers red.) die gevraagd worden. We kijken of er één of meerdere locaties zijn binnen de Zeeuwse gemeenten en dat moet op korte termijn gebeuren."

Luister hier naar het gesprek met Han Polman:

Polman: de nood is heel hoog