Zeeuwse Adrienne zit door bosbranden in een 'barbecue lucht'

Adrienne Verburg heeft een enerverende week achter de rug (foto: Adrienne Verburg)

Het is de tijd van de bosbranden in Australië. "We hebben nu drie branden geblust. En gisteren begon een nieuwe", vertelt Adrienne. "Dat is niet ver van de plek waar we verblijven. Maar dat is ergens in the middle of nowhere." De verwachting is dat het vuur vanzelf dooft. "We zitten al twee dagen in de barbecue lucht. Dat is vrij normaal."

Pech

Adrienne is ondertussen nog betrokken bij een groot project waarbij een weg wordt gerenoveerd. Dat verloopt met horten en stoten. "Er waren problemen met een machine die is vastgereden, lekke band. Alles ging mis deze week!"

De aanleg van de weg is bijna ten einde, de werklui moeten nog een kilometer. "Het is een uitdaging, er zijn niet veel bedrijven die zo'n project willen aanpakken. Wij zijn daarin gespecialiseerd. Wij vinden dat een leuke uitdaging." Maar soms denkt Adrienne: "Waar zijn we aan begonnen...Het zou lekker zijn als de komende drie weken rustig is."

Wil je het gesprek met Adrienne beluisteren? Dat kan hieronder!

Adrienne Verburg heeft een enerverende week achter de rug