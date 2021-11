30.000 programmaboekjes in de brievenbus, toch blijven de theaterzalen voorlopig leeg

"We hebben net voor de vorige persconferentie de druk van de boekjes on hold gezet", vertelt Valerie Lievens, van Zeelandtheaters. "Maar voor de laatste persconferentie waren we eigenlijk al te laat. De boekjes werden al gedrukt en het is wat het is. We konden er niets meer aan veranderen."

Gelukkig zijn niet alle pagina's van de programmaboekjes nutteloos. Wel kan er door de pagina's met avondprogramma's tot 19 december een streep. De huidige coronamaatregelen, waarbij onder andere theaters om 17.00 uur dicht moeten, duren namelijk tot die datum in december. Voorstellingen voor die datum worden gecanceld of verplaatst. "Gelukkig hebben wij nog hoop en kijken we alvast verder. Ook in de boekjes.", zegt Lievens.

Zo zien de theaterboekjes van Zeelandtheaters eruit (foto: Omroep Zeeland)

"We merkten dat er altijd behoefte is aan een papieren boekje waar belangstellenden het programma in kunnen lezen en we hopen dat we na de negentiende gewoon weer van start kunnen. Bezoekers kunnen dus ook de programma's voor na 19 december al in de boekjes zien. Dan hopen we maar op het beste en dat we weer open mogen 's avonds."

Valerie Lievens van Zeelandtheaters baalt, maar is nog wel hoopvol (foto: Omroep Zeeland)

Toch geeft Lievens ook wel toe dat de organisatie baalt dat er zo veel boekjes met verkeerde informatie gedrukt zijn en dat die ook nog eens al in de Zeeuwse brievenbussen liggen. "Het is gewoon vervelend. We moeten constant schakelen door regels die steeds veranderen en dan balen we natuurlijk ook gewoon wel eens. Maar daarnaast gaan we ook gewoon door en houden we moed." Theaterbezoekers die actuele informatie over de theaters willen lezen, kunnen terecht op de website van Zeelandtheaters.