Christian sprong in het kanaal toen een meisje met kinderwagen erin rolde: 'Ik dacht niet na'

In onderstaande video het verhaal van Christian Constantin uit Düren op 15 juli 2021:

Eerst even terug naar 15 juli. Die dag wandelt Christian Constantin uit de Duitse stad Düren met zijn hondje langs de Londensekaai in Middelburg. "Toen zag ik de wandelwagen, zo'n tien meter bij mij vandaan. Hij rolde steeds sneller. Ik riep alleen maar: "Zit er een kind in?!" Op het moment dat hij beseft dat er inderdaad een kind inzit, is het al te laat, de kinderwagen rolt de kaai af.

'Ze had een duikreflex'

Hij bedenkt zich geen moment en springt er achteraan. De kinderwagen ligt inmiddels op z'n kop in het water. "Ik dacht alleen maar: ik hoop dat het kindje nog in de wandelwagen zit. Ik draaide de wagen onder water om, pakte erin en had toen het meisje te pakken." Hij duwt haar omhoog en ziet als eerste haar verschrikte ogen. "Ze had een duikreflex. Haar ogen waren heel wijd open, maar ze heeft geen water in haar mond gehad."

Zijn acties van die dag waren erg heroïsch en hebben het leven van onze dochter gered." vader Etienne

Het meisje, toen anderhalf jaar oud, heeft aan haar avontuur niets overgehouden. Haar ouders - Etienne en Paula uit Canada, wonend in Vlissingen - zijn Christian natuurlijk eeuwig dankbaar. "Ik ben een onbekende nog nooit zoveel verschuldigd geweest", zegt vader Etienne licht geëmotioneerd. "Zijn acties van die dag waren erg heroïsch en hebben het leven van onze dochter gered."

In het midden Christian met zijn penning en zijn vrouw, rechts ouders Paula en Etienne. Links Hans & Do van Kinderen die ook hielpen de bewuste dag (foto: Omroep Zeeland)

Hij en zijn vrouw zijn dan ook blij dat Christian vandaag de bronzen penning van de Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit handen van burgemeester Bergmann kreeg. "Goed om te zien dat het net zoveel voor Middelburg betekent, als voor ons: dat wij onze dochter nog hebben."