Goedemorgen! Heldendaad, geen grote fik en uitreiking Zeeuwse Innovatieprijs

Een held werd gisteren geërd: Christian Constantin uit Duitland. Afgelopen zomer twijfelde hij geen moment toen hij een kinderwagen vanaf de Londensekaai in Middelburg het water in zag rollen. "Ik gooide m'n rugzak weg en sprong er achteraan." Dik vier maanden later is hij in het zonnetje gezet voor die heldendaad. Want dat is, daar zijn zowel ouders, als de gemeente Middelburg, als getuigen het dik over eens. "Die man is een kanjer."

In het midden Christian met zijn penning, rechts ouders Paula en Etienne. Links Hans & Do van Kinderen die ook hielpen de bewuste dag (foto: Omroep Zeeland)

In Hansweert mag tijdens de jaarwisseling geen fikkie worden gestookt. De politie verwacht serieuze overlast in de dorpskern van Hansweert. Daarom heeft burgemeester Petra van Wingerden besloten dat er geen vreugdevuren mogen worden aangestoken. In Krabbendijke is er al vijf jaar een verbod, tot tevredenheid van het gemeentebestuur.

(foto: Omroep Zeeland)

Duizend kerstpakketten voor gezinnen die het financieel niet breed hebben en een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat wil Dennis van Overbeeke uit Koudekerke bereiken met zijn 20x5 Challenge. Een initiatief dat is ontstaan aan de keukentafel en waarbij het vooral gaat om gezamenlijk iets voor een ander te doen. Volgens Van Overbeeke is het principe heel eenvoudig. "Je verzamelt twintig mensen om je heen die elk vijf dezelfde producten kopen. Al deze producten verzamel je en verdeel je over vijf pakketten. En de pakketten geef je weg aan vijf geselecteerde gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Innovatieprijs

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt vandaag uitgereikt. Vijf Zeeuwse bedrijven zijn genomineerd. Aan het einde van de middag wordt de winnaar bekendgemaakt. Door de aangescherpte maatregelen is de uitreiking van de Zeeuwse Emergo Innovatieprijs dit jaar digitaal te volgen via een livestream van 16:00 - 17:00 uur op de website van Emergo. Tijdens deze livestream wordt vanuit de studio live overgeschakeld naar mobiele teams die ter plaatse zowel de juryprijs als de publieksprijs uit zullen reiken aan de winnaars. In de studio schuiven onder meer studenten en juryleden aan om hun blik te werpen op de genomineerden van dit jaar en hun innovaties.

Heel veel boekjes

Eindelijk konden de theaters weer aan de slag, althans, dat dachten ze. Met goede moed drukte Zeelandtheaters daarom bijna 30.000 programmaboekjes af. Maar de nieuwe coronamaatregelen gooiden roet in het eten. En nu zitten de theaters van Goes, Middelburg en Terneuzen met lege zalen én met foute programmaboekjes, die al bij de Zeeuwen in de bus liggen. De organisatie van Zeelandtheaters baalt.

Groot Eiland bij Hulst (foto: Corina Eijkman, Zaamslag)

Het weer

Een actieve depressie trekt langs de Wadden naar het noorden van Duitsland. Ook wij hebben daardoor een gure herfstdag met af en toe buien en vooral veel wind. Er staat windkracht 6 tot 8 het westen, bij buien komen zware windstoten voor. In de loop van de middag komt er iets minder wind en vanavond draait de wind naar het noordwesten. Maximumtemperatuur ook vandaag rond de 10 graden.