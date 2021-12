Crematorium Goes verwacht grote drukte en plaatst koelwagen naast gebouw

Het crematorium in Goes (foto: DELA)

Volgens woordvoerder Martijn van de Koolwijk van de uitvaartonderneming is het altijd druk in deze periode van het jaar. "Normaal in november en december is het druk door de griep," zegt hij. Maar door de coronaepidemie komen er ook nog meer doden bij, waardoor er ruimtegebrek ontstaat bij de crematoria. Van de Koolwijk: "Dit zijn de eerste maatregelen die je kunt nemen. De omstandigheden zijn erg bijzonder."

Extra capaciteit

De koelcontainer bij het crematorium is één van de tien containers die geplaatst worden door het bedrijf in Nederland. In het bijgebouw kunnen zes tot tien extra lichamen gekoeld worden, bovenop de ongeveer twintig plekken die er sowieso al in het crematorium zijn. "We willen geen nee hoeven verkopen," zegt Van de Koolwijk. Hij benadrukt wel dat de voorkeur niet uitgaat naar een plek in de wagen, maar naar in een plek in het gebouw.

Het hele gesprek met Martijn van de Koolwijk van DELA