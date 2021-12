Duizend kerstpakketten voor gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken

Voor wie zijn de pakketten?

"We maken geen gebruik van een inkomenstoets, maar de organisaties die de gezinnen aandragen, weten wel wie het echt nodig heeft. En dat kan om allerlei redenen zijn. Mensen die onder de armoedegrens leven of in de schuldsanering zitten. Mensen die een rot jaar achter de rug hebben of met ziekte te maken hebben gehad. Allemaal mensen die het van harte wordt gegund."

Wat zit er allemaal in zo'n pakket?

In de pakketten zitten vooral basisartikelen waarmee mensen echt een stukje maaltijd voor kunnen bereiden. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld olijfolie, pasta en rijst. Maar er zit ook maandverband, shampoo, tandpasta en wasmiddel in. Het is dus een combinatie van food en non-food, met daarbij nog een extra cadeautje voor ieder gezinslid."

Wie kan er meedoen aan de actie?

"In principe kan iedereen meedoen aan deze actie. We hebben gevraagd om groepen van twintig te laten organiseren, waarbij iemand de coördinatie voor zijn of haar rekening neemt. Maar daarnaast hebben we ook een aantal inleverpunten voor mensen die geen groep hebben en wel een bijdrage willen leveren. Deze mensen kunnen hun vijf gekochte artikelen daar achterlaten en ter plekke worden dan de pakketten samengesteld."

Het ultieme doel is om verbinding te leggen tussen mensen die het kunnen missen en mensen die het missen" Dennis van Overbeeke - 20x5 challenge

Wat is het geheim van het succes van deze actie?

"Dat het heel tastbaar is wat je aan het doen bent. Je weet dat iedere euro die je aan deze kant in het pakket stopt tot de laatste eurocent bij het gezin terecht komt die het het hardst nodig heeft. En dat is mooi om te ervaren."

Hoe weet je welke cadeautjes er in het pakket moeten?

"Wij benaderen hulpverlenende en maatschappelijke instanties met de vraag of ze vijf gezinnen kunnen selecteren. Daardoor weten we niet precies wie we een pakket geven, maar we krijgen wel de gezinssamenstelling door. We weten dus bijvoorbeeld dat het gezin uit een vader van 39 jaar, een moeder van 41 jaar met een dochter van 7 jaar en een zoon van 14 jaar bestaat. En dat is handig, kijkend naar de cadeautjes die we in het pakket stoppen."

Er zijn genoeg gezinnen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken (foto: Omroep Zeeland)

Kunnen of mogen mensen ook geld doneren?

"Dat zou fantastisch zijn, maar eigenlijk kan ik daar niet zoveel mee, want ik kan het niet in een pakket stoppen. En voor mij is het belangrijk dat ik pakketten kan maken. Ik denk namelijk in eenheden van vijf pakketten. Dus als mensen willen doneren, vraag ik altijd of ze bijvoorbeeld vijf boxen willen doneren of een bijdrage willen leveren voor de cadeautjes. En zo nu en dan breng ik mensen in contact met een groep die nog producten nodig heeft. En op deze manier probeer ik verbinding te leggen, want dat is eigenlijk het ultieme doel van deze actie. Verbinding leggen tussen mensen die het kunnen missen en mensen die het missen."

Trots?

"Ik ben niet trots op mezelf, want ik vind het niet meer dan normaal dat je iets doet voor je medemens. Mijn gezin is wel trots op me en dat is natuurlijk fijn om te horen. Ik ben wel heel erg dankbaar voor het feit dat de 20x5 Challenge inmiddels zo goed loopt en dat er zoveel mensen een bijdrage leveren. Het is een olievlek die zich langzaam over Zeeland verspreidt en dat is mooi om te zien."