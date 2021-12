Kopers en de gemeenteraad staan te springen: woonwijkje erbij voor Clinge

De locatie van het nieuwbouwwijkje in Clinge. (foto: Google Maps)

Het nieuwe woonwijkje aan de westelijke rand van het grensdorp werd gisteren in de commissie Ruimte in de gemeente Hulst met veel gejuich begroet. De raad is blij dat er eindelijk weer gebouwd kan worden in Clinge. Nu ook in de gemeente Hulst de huizenmarkt overspannen raakt, zijn de vrije kavels in een dorp meer dan welkom.

Eigen inwoners moeten voorrang krijgen

De commissieleden zouden dan ook het liefst zien dat de eigen inwoners, liefst nog gezinnen, voorrang krijgen bij de koop. Dat is goed voor de leefbaarheid van Clinge, maar ook voor de school. Ze vinden het onverteerbaar als Belgen of andere buitenstaanders, zonder binding met het dorp, de huizen opkopen en Clingenaren geen kans krijgen of de hoofdprijs moeten betalen.

Zelfwoonplicht van minimaal twee jaar

Wethouder Jean-Paul Hageman kon ze een beetje gerust stellen: de gemeente Hulst kent al een anti-speculatiebeding, wat betekent dat de huizen niet zomaar doorverkocht mogen worden. Ook stelt Hulst kopers verplicht om minimaal twee jaar zelf in een huis te gaan wonen. Hageman wil bekijken of Hulst in dit geval nog een stapje verder kan gaan en een huiseigenaar die zijn huis zonder geldige reden na korte tijd weer verkoopt, te verplichten om een deel van de winst af te dragen aan de gemeente.

Een toewijzingsbeleid, zodat eigen inwoners voorrang krijgen, heeft Hulst niet. Dat is volgens hem lastiger te regelen, omdat dit mogelijk in strijd is met Europese regels. Hij beloofde dit te onderzoeken, hoewel een Belgisch gezin met kleine kinderen wat hem betreft óók meer dan welkom is.

Forse grondprijs

De 'forse' grondprijs van tweehonderd euro per vierkante meter leek CDA-raadslid Karel Martinet erg hoog, maar de wethouder verzekerde dat dit 'een heel normale prijs' is en dat de vierkante meterprijs in de toekomstige uitbreiding van de nieuwbouwwijk Groote Kreek in Hulst - op een steenworp afstand van het nieuwe wijkje in Clinge - vergelijkbaar zal zijn.

Hageman refereerde aan een inbreiplannetje op het Vermeerplein in Clinge, enkele jaren geleden. "Als je mij drie jaar geleden had gevraagd: krijg je dat binnen zo'n kort tijdsbestek verkocht? Dat had ik ook niet verwacht. We hebben zelfs nog meegemaakt dat we in Kloosterzande de prijzen hebben moeten verlagen."

Fietspad doortrekken van Hulst naar Clinge

Een grote wens van de raad, om een fietspad aan te leggen tussen Groote Kreek en Clinge ziet Hageman wel zitten. "Dat zit ook in de plannen voor Groote Kreek", verzekerde hij VVD-raadslid Clen de Kraker. Het fietspad kan ook bijdragen aan het voortbestaan van de basisschool in het dorp, denkt hij. Kinderen zijn dan sneller met de fiets in Clinge, dan bij de dichtstbijzijnde school in Hulst zelf.