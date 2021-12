Sluiting Het Anker in Terneuzen is funest voor kwetsbare tieners, maar Juvent ziet geen andere keuze

In deze vijf woningen aan de Franz Lisztstraat in Terneuzen werden tot voor kort acht jongeren met een licht verstandelijke beperking opgevangen. Tot ze van de een op de andere dag daar weg moesten. "Op een donderdagavond werd ik gebeld door mijn kleinzoon", vertelt Fré Bakker uit Axel. Zijn kleinzoon was één van de bewoners van Het Anker. "Dat hij zijn spullen moest pakken en verhuizen naar Middelburg. Zondag moesten ze er weg zijn."

'Niet voor niets bij Juvent'

Dat hakte er behoorlijk in. Volgens Bakker haalt deze gedwongen verhuizing een kwetsbaar proces overhoop. "Mijn kleinzoon is een puber, die niet voor niets bij Juvent zit. Hij heeft moeite met het tonen van zijn emoties. Dus wat doet dit met hem? Hij wordt kwaad, loopt weg, moet weer weggehaald worden bij zijn vrienden en gedwongen worden om zijn spullen te pakken en te verhuizen."

Dat dit een enorme impact heeft op de jongeren en hun families beaamt ook wethouder Sonja Suij van de gemeente Terneuzen. "Dit zijn hele kwetsbare kinderen, die het al moeilijk hebben, en die worden dan nog eens extra gestraft. Want zo voelt dat voor die kinderen. Dat ze worden gestraft."

'Plotseling overhoop gehaald'

Want de kinderen hebben hun levens opgebouwd in Zeeuws-Vlaanderen. "Ze hebben hier hun familie, hun vrienden, een baantje, ze gaan hier naar school. En dat wordt nu plotseling overhoop gehaald. En ook voor de families is het vervelend. Die moeten nu twee keer door die tunnel." Vooral ook voor de familieleden die verder weg wonen. "Stel dat je in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen woont, zeg: Nieuw Namen. En stel: je hebt geen eigen auto. Dan is dat met het openbaar vervoer een dagreis!"

Dat terwijl het doel van opvang in de jeugdzorg altijd moet zijn om weer terug te keren. "Uiteindelijk moeten ze weer terug kunnen. Dat lukt misschien niet altijd, maar dat is wél altijd het doel. Dat kan alleen als je de families bij het proces kunt betrekken. En dat gaat nu niet."

Verontwaardigde Kamervragen

Als het aan Suij ligt, moet Juvent dan ook snel weer een locatie in Zeeuws-Vlaanderen openen. Ook de andere Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn het daar hartgrondig mee eens. Ook het Zeeuwse Tweede Kamerlid Jacqueline van den Hil (VVD) heeft hierover verontwaardigde Kamervragen gesteld aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De interim-bestuurder van Juvent, Gerton Heyne, beaamt dat de situatie verre van ideaal is, maar hij ziet naar eigen zeggen geen andere keuze. Door het vertrek van enkele cruciale medewerkers kon hij de veiligheid niet meer garanderen. "Ik kreeg op een gegeven moment van mijn locatiemanager de vraag of ik liever in de krant kwam met de sluiting van Het Anker of met een incident dat uit de hand liep. Toen was de keuze, hoe moeilijk die beslissing ook was, snel gemaakt."

'Gat niet zomaar opgevuld'

Personeel van andere locaties naar Terneuzen halen is volgens Heyne ook geen optie. "Op zo'n locatie heb je acht tot tien begeleiders en twee daarvan moeten hoogopgeleid en ervaren zijn, anders kun je de stabiliteit van zo'n team niet garanderen. Als die vertrekken, krijg je dat gat niet zomaar opgevuld. Want als ik die ergens anders weghaal om naar Terneuzen te gaan, creëer ik weer ergens anders een probleem."

Heyne benadrukt dat hij en zijn organisatie er alles aan hebben gedaan om Het Anker open te houden. "We hebben gekeken of we eigen personeel konden overplaatsen naar Terneuzen. Dat ging niet. En ook extern mensen werven is niet gelukt."

Tekort aan jeugdzorgpersoneel nu overal in Zeeland

Een makkelijke oplossing is er niet, want hoewel dit nu in Terneuzen de kop opsteekt, is het tekort aan jeugdzorgpersoneel nu overal in Zeeland voelbaar. "Het is mijn stellige overtuiging dat dit komt door het grote aantal jeugdzorgorganisaties. We zijn met zijn allen in diezelfde kleine vijver aan het vissen naar dezelfde hoogopgeleide en ervaren mensen. En daar doen de gemeenten zelf ook aan mee. Zij huren in hun eigen toegangsorganisatie ook diezelfde mensen in."

Zolang deze impasse niet wordt doorbroken, blijven de deuren van Het Anker gesloten. Wethouder Suij ziet het met lede ogen aan. "Als dit een definitieve sluiting wordt, dan is dit de zoveelste voorziening die hier weggaat. Een voorziening die we hard nodig hebben. Want als we dat ook al niet meer hebben, wat is dan het volgende dat weer vertrekt?"

Lees ook: