Dit gebeurde er in november: vliegtuigbommen, Hrieps en een sinkhole

We hebben een knallend begin van dit overzicht: de twee vliegtuigbommen in Breskens. Deze bommen werden ontdekt tijdens werkzaamheden op het vakantiepark Zeebad in Breskens. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) moest eraan te pas komen om ze onschadelijk te maken. In de video hierboven is te zien hoe dat ging.

Wederom een doodstille jaarwisseling

We blijven nog even bij knallen, of eigenlijk juist het gebrek eraan. Voor het tweede jaar op rij is er een landelijk vuurwerkverbod ingesteld tijdens de jaarwisseling. De Zeeuwse burgemeesters zijn er blij mee: "Dit is absoluut nodig om te doen, net als vorig jaar", zegt Erik van Merrienboer, voorzitter van de Veiligheidsregio. Onze volgers op Facebook waren ontzettend teleurgesteld, lieten ze weten in de reacties onder onze post. "Straks schaffen ze kerst ook nog af."

Vuurwerk in Goes op 1 januari 2021 (foto: Jaco Verburg)

Waar het niet stil was deze maand, was in de rechtbank tijdens het Hrieps-proces. Daar hoorden vijf mannen de straffen die ze kregen voor de overval. Ze kregen tussen de 4,5 en 5 jaar cel. Een zesde man, een 50-jarige man uit 's-Heer Arendskerke werd vrijgesproken. Ook moesten de vijf mannen bijna 370.000 euro schadevergoeding betalen. Al snel werd duidelijk dat in ieder geval drie van de vijf advocaten die de verdachten bijstonden in hoger beroep gaan.

Hier zit een luchtje aan

Niet alleen bij de rechtbank rook men onraad. Een winkel in Goes moest worden ontruimd vanwege een hevige stank. Zelfs de brandweer kwam eraan te pas om het probleem op te lossen. Wat bleek: iemand had een doerian met de post gestuurd. Deze tropische vrucht staat bekend als stinkfruit.

De doerian staat bekend om z'n stank (foto: ANP)

Het gevolg was dat Frans Lameijn, de eigenaar van winkel, een drukkend gevoel op zijn voorhoofd kreeg. Ook sloeg de geur op zijn adem. Frans kon er uiteindelijk wel om lachen. "De geur ga ik in ieder geval nooit meer vergeten."

Twee persconferenties en nieuwe coronaregels

Kunnen ruiken is iets waar coronapatiënten over het algemeen reikhalzend naar uitkijken. Helaas ging het deze maand een stuk slechter met de coronacijfers. Er werden twee persconferenties gehouden deze maand. In de laatste werd verteld dat we een 'avondlockdown' kregen.

'Schipper mag ik overvaren? Ja of nee?'

Ja, maar wel even wachten tot de brug volledig open is! In Terneuzen ging dat deze maand even mis. Er voer namelijk een schip tegen de Sluiskilbrug aan. Hierbij verloor het de stuurhut. Een vrachtwagenchauffeur zag het gebeuren. "Ik schrok me net wezenloos!"

We dobberen nog even verder op de Zeeuwse wateren. Het PFAS-dossier zette koers naar een nieuw hoogtepunt. Begin deze maand hebben wij sportvissers meerdere vissen in de Westerschelde laten vangen die we vervolgens lieten testen op PFAS. De waardes bleken erg hoog. Daarop besloot de provincie opdracht te geven om onderzoek te doen naar de waardes. Toch kwam het meest opmerkelijke nieuws iets later: de provincie wist al tien jaar lang van de hoge PFAS-waarden.

Eind november kreeg het PFAS-verhaal een nieuwe wending. Vlaanderen wil ruim 400.000 kuub bagger uit de omgeving van de 3M-fabriek op de grens tussen België en Zeeland storten.

Ochtendrood (foto: Ria Brasser)

Mooie lucht op die foto hè? Die zie je eigenlijk alleen maar in oktober en november! Volgens onze weerman Jules Geirnaerdt komt dat namelijk door een speciale combinatie van weersomstandigheden. "Neerslag en wind spelen de grootste rol. Dat maakt de lucht schoon zodat er een ideale situatie ontstaat om prachtig ochtendrood te krijgen."

Dode bij bizar ongeluk in Terneuzen

Er zijn deze maand ook een aantal nare dingen gebeurd. Eén ongeluk staat in ons geheugen gegrift. Begin deze maand reed er een busje door de slagbomen bij de sluizen van Terneuzen. Vijf inzittenden wisten de auto zonder ernstige verwondingen te verlaten. Voor de zesde inzittende, een 25-jarige man, liep het slecht af. Hij is ter plekke overleden.

Er gebeurde nog een bizar ongeluk deze maand. Een mevrouw uit Middelburg belandde in een sinkhole. Haar echtgenoot en de buurman hebben haar leven gered door snel en adequaat te handelen. Twee uur lang hielden ze het hoofd van de mevrouw boven de grond. In de reacties op dit nieuwsbericht worden alle mensen geprezen die de vrouw hebben geholpen. "Dankzij jullie leeft deze dame nog", reageert iemand op onze Facebook.

Transgenderkip overleden

Tot slot hebben we nog een in memoriam momentje voor de kip van Gré. Of was het nou toch een haan? Het maakt helaas allemaal niets meer uit. Op 24 november bereikte ons het trieste nieuws ons dat de kip (of haan) van Gré Bolle uit Oosterland de laatste kakel heeft uitgeblazen. "Dan vragen ze: hoe is het met je haan? Maar ja die is dus niet meer", reageerde Rien, de man van Gré.