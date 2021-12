Kijk LIVE naar de uitreiking van de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo

De Zeeuwse Innovatieprijs Emergo wordt jaarlijks uitgereikt aan de Zeeuwse ondernemer met de meest aansprekende innovatie. Het doel van deze prijs is Zeeuwse innovatie stimuleren en waarderen. Wie deze prijs wint, bepaalt de vakjury. De kijkers en luisteraars van Omroep Zeeland bepalen wie de Emergo Publieksprijs wint. Stemmen kon tot 30 november.

Q-Aviation uit Middelburg

Q-Aviation ontwikkelde de HAPI, de 'Helicopter Approach Path indicator'. Een systeem waardoor het makkelijker is om een helikopter veiliger te laten landen. De HAPI is een product dat door middel van lichtsignalen de piloot kan bijsturen bij de landing.

Vervaet uit Biervliet

Het platform 'Vervaet Connect' is ontwikkeld door Vervaet om alle data van hun landbouwmachines te verzamelen. Deze gegevens worden naar een cloud gestuurd en op een platform gezet. Hier kunnen klanten die de voertuigen gebruiken de data koppelen aan percelen waarop ze gewerkt hebben. Ze krijgen daardoor snel inzicht in de kosten per perceel. En daarnaast kunnen ze makkelijker de technische werking van de machine analyseren in verschillende omstandigheden.

Meatless uit Goes

Meatless ontwikkelde een nieuwe techniek om meel van granen en peulvruchten te maken. Het bedrijf ontwierp daarvoor productiesystemen die in Zeeland zijn gebouwd.

MST Groep uit Meliskerke

De MST Groep ondersteunt opdrachtgevers in het bedenken, ontwerpen en bouwen van producten. Dat doet MST op een innovatieve manier, namelijk met 'Lean Engineering'. Daarbij wordt de verspilling van tijd en kosten geminimaliseerd. Het bedrijf is vooral actief in de mobiele en stationaire machinebouw.

Fytek Pro uit Heinkenszand

Fylm is een product van Fytek Pro waardoor een beweegexpert, zoals een fysiotherapeut of een bewegingsagoog, hun kennis digitaal op kunnen schalen door beweegfilms op maat voor huiskamers te maken. Deze zijn dan te bekijken via een online platform.

2020

Vorig jaar won HelloContainer uit Goes de juryprijs dankzij de ontwikkeling van een website waarbij mensen zeecontainers kunnen bestellen. Traas Ongediertebestrijding won de publieksprijs voor een innovatief rattenhotel.