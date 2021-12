De paden op, de lanen in: vanaf volgende week kan het in heel Waterdunen

Wandelen in Waterdunen over een van de bruggen. (foto: Omroep Zeeland)

Zowel de golfroute van negen kilometer, als de vogelroute van 5,5 kilometer komen langs de twee kindervogelhutten in het westelijk deel van Waterdunen. Hier kunnen kinderen van dichtbij de broedende watervogels op de kleine eilandjes bekijken. De informatie op panelen helpen hen een handje om de vogels te herkennen.

De wandelpaden - te bereiken via het grote parkeerterrein aan de Walendijk - zijn nog niet volledig afgewerkt. Door leveringsproblemen bij de aannemer en de lage buitentemperatuur kan de toplaag van geel grint er pas dit voorjaar op.

De wandelroutes door Waterdunen. (foto: Stichting Het Zeeuwse Landschap)

Het getijdennatuurgebied Waterdunen zette begin oktober na jaren van voorbereiding, de hekken open voor het publiek. Op dat moment was alleen de Zeekraalroute van 4,5 kilometer in het oostelijk deel van Waterdunen toegankelijk. Deze route gaat over de bruggen midden in het gebied en langs de zogenaamde oestergeul waar wordt geëxperimenteerd met de kweek van oesters.

De twee kinderhutten in Waterdunen zijn vanaf volgende week te bezoeken. (foto: Het Zeeuwse Landschap)

Een feestje wordt de openstelling volgende week niet; vanwege de coronamaatregelen knippen gedeputeerde Anita Pijpelink en de nieuwe directeur van Het Zeeuwse Landschap Rob van Westrienen een lintje door zonder publiek.

Verwarring: mag je er nu fietsen of niet?

Beheerder Peter de Smidt van het Zeeuwse Landschap merkt dat al veel mensen Waterdunen weten te vinden. Hij signaleert dat bezoekers nog wel een beetje moeten zoeken naar de ingang en nog niet altijd bekend zijn met de regels. "In het begin zag je wel fietsers in het gebied. Niet moedwillig hoor. Ze dachten dat je mocht fietsen op de paden." Maar dat is dus niet de bedoeling.

Die verwarring kwam volgens De Smidt door de cortenstalen platen met een afbeelding van een fiets, bij de diverse ingangen. "Deze betekenen niet dat hier een fietsroute start, maar geven aan dat de fietsen daar gestald kunnen worden." De beheerder heeft de borden aangepast, om misverstanden te voorkomen.

Lekker spelen met water en boomstammen

De komende twee jaar worden niet alleen de recreatiewoningen van Molecaten gebouwd, maar wordt nog verder gewerkt aan de inrichting van het gebied. De aanleg van speelnatuur waar kinderen lekker met water en modder kunnen kliederen en met boomstammen en in hutten kunnen spelen, staat nog op de planning. Ook het nieuwe parkeerterrein bij de waterzuivering aan de Puijendijk is nog niet af. Dit moet in de nabije toekomst de 'onthaalkamer' van Waterdunen worden, met een welkomstgebouw en horeca.

