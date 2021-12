Dames HKW'21 trainen door: 'Vooral voor de gezelligheid!'

"We doen het vooral voor de gezelligheid!", zegt Milou van As die hijgend met haar rechtervoet op een bal leunt. De training is net als anders pittig; warmlopen, positiespel en afwerken op de goal. "Heel leuk dat we overdag kunnen trainen."

Opkomst

De opkomst valt niet tegen op deze woensdagmorgen. "Ons team heeft 28 dames en we zijn nu met dik tien dames aan het trainen. Dat is niet slecht want veel dames moeten gewoon werken en het is natuurlijk doordeweeks."

(foto: Omroep Zeeland)

De held van het team is trainer Kees Adriaenssens uit Lewedorp. Sinds voorjaar 2021 traint Kees het damesteam, maar hiervoor was hij al trainer bij verschillende andere teams. "Kees, heeft op woensdag een vrije dag genomen om ons te kunnen trainen. Dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk!"

Wedstrijden zijn afgelast, dus ze trainen voor hun plezier. "Dat is jammer maar maakt ons ook niet veel uit. Wij vinden het gewoon leuk om te voetenballen", zegt Van As.