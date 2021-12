Veel lege kamers in Zeeuwse hotels door avondlockdown: 'Van de 70 kamers zijn er maar 5 bezet'

Hotelier Michel Kloeg ziet het voor dit jaar somber in, maar kijkt positief naar de toekomst (foto: Omroep Zeeland)

"Het is ingeslagen als een bom." Michel Kloeg heeft vier hotels en is "altijd extreem positief", maar nu ziet hij ook even geen lichtpuntjes meer. "We hebben een golf aan annuleringen." In een van zijn hotels zijn van de zeventig kamers maar vijf bezet. "Dit is echt extreem en heb ik niet eerder zo meegemaakt."

Wel roomservice

"Mensen willen, zoals Belgen dat altijd zo mooi zeggen, op hotel", legt Kloeg het probleem uit. "Dan gaan ze overdag lekker wandelen of een stadje bezoeken en dan 's avonds uitgebreid dineren." Maar juist dat laatste zit er met de nieuwe coronamaatregelen niet meer in. Restaurants en dus ook die van hotels moeten om 17.00 uur de deuren sluiten. "We bieden nu wel roomservice aan. Dus dineren op de hotelkamer. Maar dat is niet de gedachte achter het lekker op hotel gaan."

Door de avondlockdown kunnen gasten alleen roomservice krijgen op hun kamer (foto: Omroep Zeeland)

Het is een verhaal dat meerdere hoteliers ons vertellen. Allemaal bieden ze de mogelijkheid van dineren op de kamer, maar voor veel gasten is dat een afknapper en verzetten daarom hun boeking, of erger: annuleren het. Sommige ondernemers zagen de bui vorige week al hangen, toen het nieuws uitlekte dat het kabinet zinspeelde op strengere regels voor de horeca. "Ik had het eerlijk gezegd erger verwacht", zegt Govert Janzen van Hotel Mondragon in Zierikzee. "Maar het bleef redelijk stil met annuleringen."

Wel annuleringen

Bij Hotel Katoen in Goes daarentegen stroomde de annuleringen vanaf vrijdag wel binnen. Daarnaast besloten veel bedrijven hun borrels en etentjes te verplaatsen of helemaal af te zeggen. Het hotel is overgestapt op afhaaldiners voor zijn gasten en mensen van buitenaf en kijkt positief naar de toekomst. Net als veel andere ondernemers.

December wordt 'm niet meer " Michel Kloeg, hotelier

Richard Eversdijk van het Van der Valk hotel in Middelburg, kon dankzij de ervaringen van de vorige lockdowns 'helaas' snel schakelen. "We doen het natuurlijk liever niet." Maar door de vorige beperkingen wisten ze meteen wat ze wel en niet moesten doen. Zo stond binnen mum van tijd de take away balie weer klaar, en was het speciale servies gereed. "Normaal serveren we alles netjes op borden, maar die zijn te zwaar om door de gasten mee te laten nemen naar de kamer."

Vooralsnog gelden de nieuwe maatregelen tot 19 december. Maar de ondernemers hebben niet veel hoop op een versoepeling. "Dan zouden de besmettingen nu in tien dagen tijd van 22.000 per dag naar rond de 10.000 moeten zakken. Dat zie ik niet gebeuren", voorspelt Michel Kloeg. Hij houdt er sterk rekening mee dat hij met de feestdagen ook met de nodige beperkingen te maken heeft. "December wordt 'm niet meer."

Ook Eversdijk verwacht er niet veel van. "Maar goed vorig jaar mochten we helemaal niks. Dus alles wat we nu wel zouden mogen is mooi meegenomen."

Het kabinet bekijkt op 14 december of de coronamaatregelen verlengd, versoepeld of aangescherpt moeten worden.