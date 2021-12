Tunnel zou Sloebrug bij Vlissingen moeten vervangen

De gemeente Vlissingen, de provincie Zeeland, ProRail en Rijkswaterstaat onderzoeken de komende zes maanden hoe het zuidwesten van Walcheren beter bereikbaar kan worden gemaakt. De Sloebrug is een knelpunt bij Vlissingen. Automobilisten die over de A58 vanuit de richting Middelburg komen moeten eerst langs stoplichten, dan over een spoor en vervolgens het Kanaal door Walcheren over.

Een tunnel zou al die obstakels in één keer vermijden. Wethouder Sem Stroosnijder van Verkeer licht toe: "Er gaan 28.000 motorvoertuigen per etmaal over de Sloebrug. Als er een trein voorbij komt, of de brug opengaat, moet het verkeer wachten. Dat leidt tot opstoppingen en vertraging."

De Sloebrug in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De gemeentepolitiek in Vlissingen wil al jaren dat er een hoge brug of een tunnel komt in plaats van de Sloebrug. Het onderzoek moet duidelijk maken of dat in de toekomst een oplossing biedt.

"Je hoeft weinig onderzoek te doen om te weten dat een tunnel de beste ontsluiting is. Dat zie je ook bij het aquaduct over de N57 bij Middelburg. Daar kan het verkeer gewoon doorrijden. Maar we moeten wel onderzoeken of het allemaal past," zegt Stroosnijder.

Maar een tunnel is duur. De huidige Sloebrug is van de gemeente Vlissingen, maar de stad is niet van plan alleen voor de kosten op te draaien. "De weg over de Sloebrug is de ontsluiting voor heel zuidwest Walcheren," zegt Stroosnijder.

Als die tunnel bij Vlissingen onder het Kanaal door Walcheren er komt, dan duurt dat nog zeker tien jaar.

Wethouder Sem Stroosnijder van Verkeer over de wens voor een tunnel bij Vlissingen