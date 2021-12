De winter staat voor de deur: 'Leg de schaatsen maar klaar'

De meteorologische winter is vandaag begonnen en het speculeren is dan ook meteen gestart. Weerbedrijf MeteoGroup maakt ieder jaar een winterverwachting en daaruit blijkt dat er 55 procent kans is op een strenge winter. Weerman Jules Geirnaerdt uit Zoutelande heeft ook goede hoop. "In december en januari is er een goede kans op kou. Twee periodes met echte vorst en dan kan er wat sneeuw vallen. De maand februari is nog erg onzeker. Dan kan het ook weer zachter worden", aldus de weerman.

Verschillende factoren

Meteorologen spreken van een echte koude winter bij vorstperiodes van twee tot drie weken. En daar zijn verschillende factoren voor nodig. Zo is de zeestroming erg belangrijk en de windrichting heeft ook invloed. "Eens in de paar jaar draait de windrichting en nu is dat oostelijk. En dat zou nog wel eens gunstig kunnen zijn voor een koudere winter."

Witte kerst

Bij een koude winter hoort ook sneeuw en schaatspret en de weerman verwacht dat de schaatsen uit de kast kunnen. "Vorig jaar hadden we ook ineens een mooie vorstperiode. Dus leg die schaatsen maar klaar. Ik verwacht ook wel een beetje sneeuw, maar ook dat hangt allemaal met toeval aan elkaar."

Of er dan ook een witte kerst komt? "De kerst komt sowieso, maar de kans op een witte kerst is hooguit tien procent. We moeten goede hoop houden", zegt Geirnaerdt.